Le quote di oggi

Abbiamo potuto constatare che questo articolo quotidiano è molto cliccato. Evidentemente le quote interessano, sia a chi scommette sia a chi è curioso di vedere chi siano i favoriti. Però non si è sviluppato ancora un forum di consigli su quelle che vi paiono le quote più interessanti, più giuste o più sbagliate. Credo che se qualcuno cominciasse a discuterne si svilupperebbero interessanti confronti (Ubaldo)

Usa il coupon UBI100 per ottenere il bonus di 100€

Clicca qui per usufruire del bonus del 70% sulle multiple

Ubitennis chiede aiuto soltanto a coloro che comunque amano scommettere, senza voler fare nuovi proseliti. Questo infatti è uno spazio pubblicitario cheha acquistato su ubitennis.com per un arco di tempo limitato. L’accordo si protrarrà a seconda del numero di registrazioni che si verificheranno con il codice di tracciabilità di ubitennis.com, che ha ottenuto per i suoi lettori un bonus di 100 euro mentre la concorrenza di altre betting companies su altre testate, web e non, si ferma a 50 euro. Quindi Ubitennis ringrazia quei lettori, cui ci si darà atto, non è mai stato chiesto niente, che se avessero comunque intenzione di scommettere – e Ubitennis non incoraggia nessuno a scommettere, sia chiaro – lo facessero eventualmente registrandosi allora su bet365 che offre alcuni vantaggi. I vantaggi in questione, oltre al bonus di 100 euro, per chi si iscriverà a bet365 attraverso il link di Ubitennis sono: