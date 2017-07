Tabellone di lusso a Washington. Wild card a Dimitrov e Raonic

Tre top10 si aggiungono al tabellone del torneo combined di Washington. Oltre a Raonic e Dimitrov, invitate anche Halep e l'ex campionessa Stephens

La 49^ edizione del Citi Open di Washington (31 luglio-6 agosto) si preannuncia tra la più interessanti di sempre, grazie alla presenza di quattro top 10 in tabellone, due dei quali hanno ricevuto una wild card: Milos Raonic e Grigor Dimitrov hanno infatti accettato l’invito degli organizzatori andando ad aggiungersi a Dominic Thiem e al campione del 2015 Kei Nishikori.

In tabellone inoltre ci saranno il tre volte vincitore Juan Martin del Potro e il detentore del titolo Gael Monfils; Isner e Sock guideranno la solita folta pattuglia di statunitensi, ma ci sarà spazio anche per il nostro Thomas Fabbiano, attualmente numero 86 del mondo, e quasi sicuramente per Luca Vanni, primo degli esclusi.

Tabellone ricco anche per la 7^ edizione del torneo femminile, in cui la numero 1 del seeding sarà Simona Halep, dotata anche lei di wild card. Torna a Washington Sloane Stephens che vinse qui nel 2015. La statunitense è appena rientrata sul circuito a Wimbledon dopo uno stop di 11 mesi a causa di un infortunio al piede per il quale è stata anche operata. Attualmente numero 901 del ranking WTA, a Londra ha perso al primo turno con Alison Riske in due set, mentre in doppio è riuscita a superare il primo turno.