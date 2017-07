US Open, entry list femminile: tutte le azzurre dentro. Vika col ranking protetto

Pubblicata la entry list femminile dell'ultimo Slam stagionale. Vinci, Giorgi, Schiavone ed Errani nel main draw con Pliskova in testa. Terza assenza in carriera per Serena Williams

L’ultima super-entry list della stagione 2017 di tennis femminile è stata ufficialmente pubblicata. A meno di sei settimane dagli US Open (28 agosto-10 settembre), l’ultimo e il più importante dei numerosi tornei nordamericani, ci si può fare una idea di coloro che saranno le protagoniste di un appuntamento Slam che si prevede incerto quanto i due che lo hanno preceduto. Come noto infatti, la dominatrice Serena Williams mancherà perché in dolce attesa e anzi, il bimbo potrebbe venire alla luce proprio durante gli ultimi giorni del torneo. Per lei si tratterà della terza assenza in carriera dal major di casa, dopo quelle del 2003 (intervento chirurgico al tendine del ginocchio) e del 2010 (il famoso incidente con il vetro rotto pestato a Monaco di Baviera).

In assenza della sei volte campionessa, sarà sua sorella Venus a guidare il gruppo delle 13 statunitensi ammesse al tabellone principale. Oltre alla 37enne finalista ai Championships, il Paese ospitante sarà rappresentato da Madison Keys, Coco Vandeweghe, CiCi Bellis e via fino a Julia Boserup, che con la posizione di numero 105 del ranking è anche l’ultima ad ottenere l’accesso diretto al sorteggio. A loro si aggiungeranno quasi con certezza delle wild card a stelle e strisce. Il favore dell’invito invece difficilmente verrà accordato a Maria Sharapova: se non vorrà saltare anche il quarto Slam dell’anno, la russa dovrà passare dalle qualificazioni, la cui entry list verrà pubblicata tre settimane prima dell’inizio del torneo.

La seconda nazione meglio rappresentata è la Russia, seguita dalla Repubblica Ceca che però può vantare la numero uno mondiale, Karolina Pliskova, finalista lo scorso anno ma ancora a secco di titoli importanti. Ad aver perso il trono è Angelique Kerber, che dovrà fare gli straordinari se non vuole scendere ulteriormente in classifica: la tedesca difende il titolo e i relativi 2000 punti. Infine, pur con i problemi di età e rendimento ai quali ci stanno abituando, tutte le tenniste italiane di primo piano sono già tra le 104 certe di volare a New York. Così come a Melbourne, Parigi e Londra anche negli Stati Uniti i tifosi azzurri potranno sostenere il quartetto composto da Roberta Vinci, Camila Giorgi, Francesca Schiavone e Sara Errani.

Sei le atlete che avrebbero avuto diritto a partecipare ma non si sono iscritte: oltre a Serena mancheranno Mandy Minella, anche lei in dolce attesa, e le infortunate Laura Siegemund, Bethanie Mattek-Sands, Yaroslava Shvedova e Kristina Kucova. A far loro da sostitute saranno cinque tenniste di ritorno da un lungo stop, che hanno dunque avuto bisogno del ranking protetto per esserci: la neo-mamma Victoria Azarenka e Sabine Lisicki, Anna-Lena Friedsam, Alja Tomljanovic e Sloane Stephens, recuperate invece da guai fisici. Le prime escluse sono la ceca Denisa Allertova e la francese Pauline Parmentier, che capeggiano il gruppo delle tenniste pronte a “gufare” per il ritiro di una collega entrata nel cut off.