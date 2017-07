WTA Bucarest: Mertens perde in lotta, Dulgheru non si ferma

Bene Begu e Tatjana Maria. Continua il sogno della beniamina di casa Dulgheru

Giornata di ottavi di finale quest’oggi nella capitale rumena. La prima a scendere in campo è stata Mertens (testa di serie numero 5) la quale è stata costretta a cedere alla transalpina Parmentier. L’ultimo precedente faceva preludere una grande battaglia, e le aspettative non sono state deluse. Elise Mertens (già vincitrice di un titolo quest’anno) puntava ad arrivare in fondo in questo torneo e la partenza anche in questa partita sembrava poter confermare la volontà della belga. Buon primo set quello giocato dalla numero 55 del mondo che si porta in vantaggio con lo score di 6-3. La quasi totalità dei punti si è decisa da fondo campo e gli scambi sono stati spesso prolungati, la partita nel secondo set inizia a girare e grazie soprattutto ad alcuni games molto combattuti vinti, Pauline Parmentier pareggia i conti rimandando il tutto al set decisivo. Il terzo parziale segue la falsa riga del secondo, anche qui l’esito viene sbilanciato da pochissimi punti e il decimo game al servizio risulta fatale a Mertens. Brava Parmentier a seguire sempre il suo piano tattico centrato principalmente sul diritto inside out. Mertens paga una cattiva gestione della pressione nei momenti importanti (in entrambi i set ha perso il servizio quando si è ritrovata sotto 5-4) e proprio a causa di questo, abbandona il torneo con tanti rimpianti.

Avanza invece la giocatrice di casa Irina Camelia Begu, vincitrice sulla giovane connazionale Cristian. Match in controllo per la ex numero 23 del mondo che non ha incontrato alcuna difficoltà con un’avversaria dalle buone soluzioni ma da un tennis ancora un po’ leggero. Ai quarti di finale affronterà proprio la francese Parmentier.

L’altra testa di serie a continuare il suo percorso è la tedesca Maria. La numero 8 del seeding, divenuta popolare anche grazie ad alcuni fatti ‘extra-tennistici’, ha approfittato del ritiro dell’argentina Podoroska per accedere al turno successivo dopo appena cinque giochi. Per continuare ad esultare, gli spettatori rumeni, hanno dovuto attendere fino all’ultimo match di giornata durante il quale la qualificata Dulgheru ha estromesso dal torneo la testa di serie numero 9, la russa Alexandrova. Ottima prestazione della nativa di Bucarest quest’oggi. Dopo un netto vantaggio di 6-4 4-1 la rumena si è fatta trascinare sino al terzo set dove però (complice anche un piccolo problema fisico di Alexandrova) è stata brava a capitalizzare le opportunità concesse dall’avversaria. Continua dunque il sogno della giocatrice di casa che dopo il tracollo in classifica e i vari problemi fisici sta tentando di rientrare e dato i risultati ottenuti in questo torneo, possiamo dire che questo sicuramente è il piede giusto. Domani la giornata sarà interamente dedicata ai quarti di finale.

Risultati:

P. Parmentier b. [5] E. Mertens 3-6 6-4 6-4

[7] I.C. Begu b. [WC] J. Cristian 6-4 6-0

[8] T. Maria b. N. Podoroska 4-1 rit.

[Q] A. Dulgheru b. [9] E. Alexandrova 6-4 4-6 6-2

Matteo Guglielmo