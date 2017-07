ATP Newport: tiebreak fatale a Karlovic, prima semi per Ebden

Il croato non sfrutta un match point e cede a Gojowczyk. L’australiano centra il suo miglior risultato in un torneo ATP eliminando Kamke

Quarta giornata dell’ATP 250 di Newport che ha visto svolgersi, come da programma, solo i due match di quarti di finale della parte bassa. Scendono per primi in campo il qualificato australiano Matthew Ebden, 29 anni e numero 249 del mondo e il tedesco Tobias Kamke, classe ’86 e numero 185 ATP. Un solo precedente vinto da Ebden in tre set al primo turno degli US Open 2014.

Primo parziale in cui parte forte il tedesco brekkando in apertura. Conferma subito dopo il break rimontando da 15-40 e a sale 2-0. Dopo l’inizio complicato però l’avversario riesce a tenere con grande facilità i tre turni di battuta successivi e nel sesto game mette a segno il controbreak impattando sul 3 pari. Ma proprio quando l’inerzia del set sembra passata dalla sua parte Matthew finisce per cedere nuovamente il servizio sul 4 pari. Non avrà problemi appena dopo Tobias a chiudere con un game a zero. Il secondo parziale si rivela molto lungo ed estremamente combattuto con ben 6 giochi ai vantaggi. Ebden brekka nell’ottavo game salendo 5-3 ma gioca molto male il successivo turno di servizio non riuscendo a far suo il set. Il parziale si risolve al tie-break dove l’australiano spreca ben quattro set point consecutivi ma riesce comunque a chiudere ai vantaggi per 8 punti a 6. Si arriva dunque al terzo set dove Ebden mette subito la freccia nel primo game: spreca una prima palla break con una risposta sbagliata ma va a segno alla seconda passando a condurre. Dopo aver annullato un’unica occasione di controbreak con un ace nel quarto gioco non rischierà più nulla alla battuta portando così a casa la partita e la conseguente qualificazione alle semifinali. Per lui si tratta del miglior risultato di sempre in un torneo del circuito maggiore.

Altrettanto combattuto il secondo quarto di finale tra il numero 2 del seeding Ivo Karlovic e un altro tedesco, il 28enne numero 131 del ranking Peter Gojowczyk. L’incontro durato quasi due ore non ha visto concretizzarsi nemmeno un break su trentasei turni di battuta. Il primo parziale se lo aggiudica il giocatore teutonico grazie a un delittuoso doppio fallo del croato sul 6-5 del tie-break. Pioggia di ace di Ivo, ben 13 nel set d’apertura, che continua anche nel secondo, dove il giocatore tedesco non riesce a guadagnarsi nemmeno una palla break nonostante ben nove doppi falli dell’avversario. Il tie-break questa volta è a senso unico a favore di Karlovic che dall’1-1 mette a segno ben sei punti consecutivi che portano anche quest’incontro al set decisivo. Il 38enne numero 25 del mondo comincia a rischiare meno con il suo colpo migliore ottenendo relativamente pochi ace ma riuscendo a mettere a segno ugualmente un numero di servizi vincenti sufficienti a fargli sempre tenere la battuta con facilità. L’occasione arriva sul 4-5 quando Gojowczyk concede una palla break che vale il match point. Ivo però non riesce a rispondere e vede sfumare questa grande opportunità. Il tie-break decisivo risulta equilibrato fino al 4 pari, poi un minibreak ottenuto dal tedesco gli concede due palle per chiudere con il servizio a disposizione. Il giocatore di Monaco riesce a rimanere freddo e sfrutta l’occasione facendo suo il match.

Si ferma dunque ai quarti di finale la corsa del campione in carica Ivo Karlovic beffato per due volte nel suo terreno di caccia preferito, il tie-break. Peter Gojowczyk centra un risultato di assoluto prestigio e sfiderà sabato in semifinale Matthew Ebden (nessun precedente tra i due).

Nella giornata di domani invece andranno in scena i due quarti della parte alta con la testa di serie numero 1 del torneo John Isner impegnato nel derby contro Dennis Novikov e Pierre-Hugues Herbert che se la vedrà con un altro statunitense, il 24enne numero 142 del ranking Bjorn Fratangelo.

Risultati:

[Q] M. Ebden b. T. Kamke 4-6 7-6(6) 6-4

P. Gojowczyk b. [2] I. Karlovic 7-6(5) 6-7(1) 7-6(4)

Giacomo Capra