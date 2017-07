ATP Umago: Giannessi eroico, è in semifinale. Fognini cede a Rublev. Colpaccio Dodig

Venerdì italiano a Umago: Alessandro Giannessi rimonta in modo spettacolare Dutra Silva e centra la prima semifinale ATP della carriera. Il croato Dodig estromette la tds n.1 Goffin, ancora in ritardo di condizione. Ottima prestazione di Rublev che sorprende Fognini. In campo Lorenzi

Dai nostri inviati ad Umago

[LL] A. Rublev b. [3] F. Fognini 6-7(5) 6-2 7-6(2) (da Umago, Laura Guidobaldi)

Prestazione eccelsa del 19enne Andrey Rublev che, in una battaglia protrattasi al tie-break del terzo set, supera Fabio Fognini con lo score di 6-7 6-2 7-6. Dopo Monfils e Goffin, ora il Croatia Open perde anche la testa di serie n. 3. Fabio ha disputato un buon match ma si è trovato a fronteggiare un avversario che, nonostante la giovane età, ha dimostrato di non tremare nei momenti topici del set. Ottimo alla risposta e con il dritto martellante e precisissimo, la stella russa della NextGen ha vinto un match con autorità e grande lucidità. Sabato, per la sua prima semifinale in un torneo ATP, troverà dall’altra parte della rete il “veterano” Ivan Dodig che ha estromesso il n. 1 del seeding David Goffin.

R. Dutra Silva vs A. Giannessi (da Umago, Michelangelo Sottili)

Alessandro Giannessi offre al pubblico della Next Gen Arena una strepitosa prova di fisico e carattere durata quasi tre ore. Sotto 2-5 al terzo, infila cinque giochi consecutivi a un incredulo Rogerio Dutra Silva e si conquista così la prima semifinale ATP in carriera.

[WC] I. Dodig b. [WC/1] D. Goffin 7-5 6-3 (da Umago, Ilvio Vidovich)

Saluta Umago la testa di serie n. 1 David Goffin, ancora in evidente ritardo di condizione dopo l’infortunio alla caviglia patito al Roland Garros. Tanti, troppi, gli errori del n. 14 del mondo oggi. Dall’altro lato c’è da rendere merito ad Ivan Dodig che ha saputo sfruttare l’occasione giocando una partita di ottimo livello, solido al servizio (63% di punti sulla prima) ed aggressivo alla risposta (55% dei punti quando Goffin ha giocato la seconda).

Per il belga, al suo secondo match ufficiale dopo l’infortunio, la partita era iniziata subito in salita. Due palle break da salvare già nel quarto gioco: ce la faceva, ma poi capitolava nel successivo turno di battuta. Dodig, che aveva iniziato in maniera impeccabile, molto centrato sia al servizio che in risposta, saliva sul 5-2. Il tennista croato arrivava a procurarsi due set point, continuando a sfruttare la debolezza di Goffin sulla seconda di servizio (2 punti su 9 sino a quel momento). In bilico sul cornicione, il n. 13 del mondo aveva un sussulto d’orgoglio e trovava la forza di arrestare l’emorragia del punteggio. Il belga inanellava un parziale di 12 punti a 1 e raggiungeva l’avversario sul 5 pari. E pensare che prima del controbreak del nono gioco aveva fatto 3 punti in 3 turni di servizo di Dodig. Ma era un fuoco di paglia quello di Goffin. Davanti allo sguardo attento del suo collega ed amico Franko Skugor, con cui ieri nella tarda serata aveva perso (con rammarico, come ha ammesso oggi nel post partita) il derby croato di doppio contro i fratelli Draganja, il 32 enne croato, sprofondato al n. 412 del ranking (la classifica più bassa dal febbraio 2009, lui che è stato anche n. 29 del mondo), non si faceva intimorire e riprendeva ad aggredire l’avversario. Tattica che pagava ancora, dato che otteneva il nuovo break che gli valeva il primo set con il punteggio di 7-5.

Che il Goffin di oggi fosse lontano parente del giocatore che aveva battuto Djokovic nei quarti e messo inizialmente in difficoltà Nadal nella semifinale di Montecarlo era evidente, ma la conferma che il lavoro da fare in allenamento è ancora tanto arrivava dalla clamorosa palla break che si divorava nel terzo gioco (metteva out in larghezza un dritto a campo sguarnito). Dodig capiva di avere l’incredibile occasione di tornare in una semifinale ATP dopo quasi quattro anni (ottobre 2013 a Tokyo), si salvava e otteneva il break nel gioco successivo. Goffin aveva ancora un ultimo sussulto. Recuperava lo svantaggio, impattava sul 3 pari e saliva 0-30 nel settimo gioco. Ma il tennis del primo belga a riuscire ad entrare nella top ten oggi era in grado di produrre solo qualche rara giocata degna del suo ranking. Erano molti di più gli errori, alcuni veramente clamorosi, che infatti tornavano a susseguirsi copiosamente sul terreno del Goran Ivanisevic Stadium di Umago e consentivano al tennista di Medjugorje di recuperare, riportasi in vantaggio di un break nell’ottavo gioco e infine di conquistare anche il secondo parziale per 6-3 e giocarsi la possibilità di disputare la sua seconda finale ATP dopo sei anni (anche la precedente l’aveva raggiunta in Croazia, a Zagabria) contro il vincitore del match tra Fognini e Rublev. Assolutamente niente male per una wild card n. 412 del mondo – ma che con la semifinale è già sicuro di tornare tra i primi 300 – che prima di Umago non aveva vinto nemmeno un match a livello di main draw ATP in stagione.

Risultati:

[WC] I. Dodig b. [WC/1] D. Goffin 7-5 6-3

A. Giannessi b. R. Dutra Silva 6-7(3) 6-2 7-5

[3] F. Fognini vs [LL] A. Rublev

[4] P. Lorenzi vs [8] J. Vesely