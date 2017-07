È dura la via del ritorno per Mattek-Sands e Siegemund

C'è ancora molto da attendere prima di rivedere in campo Bethanie Mattek-Sands e Laura Siegemund. Ma sono due guerriere. E lo stanno già dimostrando

Il 6 luglio 2017 rimarrà sicuramente indimenticabile per Bethanie Mattek-Sands ma purtroppo non per motivi gioiosi, bensì per il terribile infortinio che ha rimediato sui campi di Wimbledon. Tutto il mondo del tennis è rimasto sconvolto da quell’incidente e immediatamente ha mostrato il suo sostegno alla doppista (ma non solo) statunitense. Dopo aver pubblicato un primo aggiornamento sul suo infortunio via Facebook, la numero 1 della classifica di doppio ha rilasciato nei giorni scorsi un’intervista nella rubrica Beyond the Baseline di Sport Illustrated, durante la quale ha fatto sapere che “ancora non so quando potrò rientrare nel tour, non so quanto tempo ci vorrà. Sono pronta per fare un check-in post-operatorio con il mio dottore e a quel punto lui mi darà tutte le informazioni e mi dirà come pensa che debba affrontare il mio recupero”.

Ha anche aggiunto che “a causa delle condizioni del tendine rotuleo, la maggior parte della riabilitazione non andrà avanti per alcune settimane“. È certo che Mattek-Sands non sarà in grado di partecipare allo Slam casalingo di Flushing Meadows, basti considerare che attualmente, non è in grado neanche di piegare il ginocchio e richiede aiuto per entrare e uscire dal letto. Nonostante ciò, l’americana parla in maniera positiva e rimane ottimista a proposito del suo infortunio. “Il mio legamento era abbastanza separato dall’osso ed in realtà era una buona cosa per il dottore, in quanto lo ha aiutato durante l’operazione per riattaccarlo. Le buone notizie arriveranno una volta che mi sarà permesso di nuovo di piegare e spostare la gamba. Basterà poi ricostruirmi la fiducia e riacquisire la forza necessaria. Sento di avere in mente un grande programma una volta che ricomincerò.”

Neanche due mesi fa, a subire un infortunio altrettanto grave al ginocchio destro, era stata la tennista tedesca Laura Siegemund la quale cadde rovinosamente a terra durante il match di secondo turno contro Krejcikova, nel torneo WTA di Norimberga. Per quanto riguardano le sue condizioni, anche se le notizie non sono delle più rosee, quanto meno sono più accurate: quello che si sa è che è ritornata a lavorare in palestra, e prevede di rientrare in campo a inizio 2018. A diffondere le immagini della sua riabilitazione è stata lei stessa e in questo video la si può vedere impegnata in uno “squat” molto delicato. Con tanto di sottofondo musicale.

Nulla che stupisca in riferimento a Laura Siegemund, che neanche un mese dopo l’infortunio era già in palestra a fare questo. Una vera guerriera.