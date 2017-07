WTA Bucarest: Suarez e Goerges contro l’armata romena. Out Sevastova

Passano agevolmente con tanto di bagel Suarez Navarro e Begu, Goerges elimina la beniamina di casa Dulghero. Bogdan firma l'impresa contro Sevastova

All’Arenele BNR di Bucarest oggi era giornata di quarti di finale e le otto tenniste scese in campo erano tutte di nazionalità europea, con addirittura 3 romene. I match disputati al WTA International non sono stati molto combattuti, tuttavia ognuno di essi ha regalato sprazzi di alta qualità e tanti bei punti.

Se ormai è diventata una rarità avere un match con due tennisti dal rovescio a una mano, ancora più insolito è vederlo nel circuito femminile. Ebbene il programma a Bucarest si è aperto proprio con una prelibatezza per gli amanti del one-handed backhand: Tatjiana Maria contro Carla Suarez Navarro si sono affrontate per la prima volta. Lo spettacolo è stato condito dalla vasta gamma di colpi messi in mostra, tant’è che il match parte subito col botto: due punti lunghi e lottati entrambi conclusi con un faccia a faccia a rete. I colpi della tedesca sono decisamente più potenti e offensivi ma anche molto più imprecisi; il divario nel punteggio si fa subito ampio, e perdendo solo 4 punti alla battuta, la spagnola vince il primo set 6-0. A soffrire di più il caldo, con la temperatura abbondamtemente sopra i 30°, è la n. 74 del mondo che anche nel secondo parziale subisce la superiorità di Carla. La n. 27 del ranking è in gran forma anche con il dritto, mentre Maria incamera i primi game grazie alle sue precisise smorzate e ai potenti rovesci, tuttavia non riesce ad andare oltre. Due break consecutivi la condannano alla terza sconfitta in altrettanti quarti di finale WTA, Suarez Navarro invece accede alla seconda semifinale dell’anno dove affronterà la giocatrice di casa Begu.

È proprio la rumena testa di serie numero 7 a scendere sul campo centrale per il secondo match di giornata contro Pauline Parmentier. La francese, sotto 2-1 nei precedenti tutti del 2011, anche oggi rimedia una sconfitta ma quanto meno è riuscita a battagliare per un set intero, il primo, dove per due volte era passata in vantaggio di un break e ha persino servito sul 5-3. Da quel momento in poi però è come se si fosse paralizzata e non ha più mosso la casella dei game vinti. Con un parziale di 10-0 ha perso il match in un’ora e 24. Per Irina Begu questa è la terza vittoria consecutiva giunta senza perdere un set, e si candida a vincitrice finale della manifestazione.



Il programma prosegue con un derby est-europeo che vede affrontarsi per la prima volta Sevastova e Bogdan, altra giocatrice di casa che si è trovata davvero a suo agio su questa terra. Sevastova, che sta vivendo indubbiamente la sua miglior annata, ha avuto molte difficoltà nel contenere l’esuberanza e la potenza della n. 108 del ranking. La ventiquattrenne nativa di Sinaia galvanizzata dal supporto del pubblico ha spinto con elevata frequenza soprattutto con la battuta e con il rovescio, colpo le cui accelerazioni hanno lasciato spesso di sasso la lettone. La potenza di Ana Bogdan continua ad essere straripante, anzi se possibile aumenta ancora e ben presto ci si rende conto che lei sta giocando per vincere il match più importante della sua carriera. In appena 64 minuti, grazie a due break per set, batte la n. 17 del mondo, la sua miglior vittoria tenendo conto del ranking dell’avversaria, ed esulta con le braccia al cielo e le lacrime agli occhi. Con un sorriso smagliante si prepara a giocare la sua seconda semifinale in carriera dopo Florianopolis dell’anno scorso.

Chiude il programma il match più tirato di tutti ma forse il meno spettacolare, il secondo faccia a faccia in carriera tra Goerges e Dulghero, con quest’ultima che ha vinto l’unico precedente. Entrambe le tenniste appaiono centrate e sicure di sè; più aggressiva è la tedesca Goerges che cerca più volte la rete ma spesso incappa in erorri di rovescio, mentre la beniamina di casa, più remissiva, trova il primo vincente solamente nel decimo game. Dulghero inizia a sentire la pressione un passo prima del tie-break e nel dodicesimo game si vede la prima palla break, che vale anche il set. La romena incappa in un paio di errori sanguinsi con il dritto e poi, con un vincente proprio di dritto, la t.d.s. 3 chiude il set 7-5. Nel secondo set i ritmi non cambiano ed è ancora Goerges a fare la partita e a passare in vantaggio a metà set; questa volta però Alexandra ha il tempo per pareggiare. Sul finale l’incontro si trasforma in un continuo scambo di palle alte dove ad avere la meglio è Goerges, che chiude al terzo match point ancora una volta con un break al dodicesimo game.

Risultati:

[2] C. Suarez Navarro b. [8] T. Maria 6-0 6-3

[7] I. Begu b. P. Parmentier 7-5 6-0

A. Bogdan b. [1] A. Sevastova 6-1 6-3

[3] J. Goerges b. A. Dulgheru 7-5 7-5