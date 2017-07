WTA Gstaad: Bertens e Kontaveit sul velluto in semifinale

Nei match clou di giornata l’olandese supera Johanna Larsson. L'estone è spietata contro Carina Witthoeft. Trovano in semifinale rispettivamente Sorribes Tormo e Martincova

La prima semifinale del torneo WTA International di Gstaad vedrà di fronte Kiki Bertens e Sara Sorribes Tormo. La giocatrice olandese N.2 del seeding ha battuto la svedese Johanna Larsson, N.5, con un doppio 6-4, molto lottato specialmente il primo set. Nel primo parziale 6 giochi su 10 vanniai vantaggi con 3 break consecutivi negli ultimi 3 giochi che assegnano il parziale. Il secondo set pareva volare via spedito quando Bertens ha ottenuto il break nel secondo gioco per poi portarsi rapidamente 4-1 e poi 5-2 prima di subire il parziale rientro della sua avversaria che recupera il break prima di cedere di nuovo la battuta sul 4-5.

In semifinale trova la sorprendente spagnola Sara Sorribes Tormo che ha battuto con relativo agio la tedesca Tamara Korpatsch nel primo match della giornata. Dopo aver annullato una palla break nel secondo gioco, Sorribes ha strappato lei la battuta all’avversaria per poi condurre in porto il parziale con un perentorio 6-2. Il secondo set rimane in sostanziale equilibrio fino al 3-3 (con un break per parte) prima della resa della tedesca che perde gli ultimi 3 giochi del match, due dei quali ai vantaggi con il servizio a disposizione.

Battaglia vera nel terzo match di giornata tra Tereza Martincova e Antonia Lottner. La spunta la ceca dopo 2 ore di lotta al dodicesimo gioco del terzo set. Primo set a favore della tedesca che infila 3 giochi consecutivi dal 3-3 con due break per portarsi in vantaggio. Grande reazione di Martincova che domina il secondo parziale vincendo 6 giochi consecutivi dallo 0-1. La serie di game si estende a nove quando trova il break in apertura di terzo set e la partita sembra ormai segnata. La tedesca non ci sta e prima recupera il break fino al 3-3, poi sfiora il sorpasso arrivando ad avere 4 palle break nel settimo gioco senza riuscire a sfruttarle. Ne avrà un’altra sul 4-4 anch’essa annullata. Si arriva dunque al dodicesimo gioco con la tedesca al servizio che attanagliata dalla tensione commette due doppi falli consecutivi per poi cedere la battuta e il match a zero.

Inizia con quasi due ore di ritardo l’ultimo dei quarti di finale a causa della pioggia. Anett Kontaveit e Carina Witthoeft si sfidano quindi al tramonto ma c’è poca partita: l’estone, N.3 del seeding si impone in appena 65 minuti lasciando 6 giochi alla terza giocatrice tedesca impegnata oggi. Nel primo set non si gioca nei turni di battuta di Kontaveit che ottiene due break nel primo e nel settimo gioco. Secondo set più lottato con Witthoeft che ha un sussulto nel sesto gioco per recuperare un break di ritardo prima di cedere nettamente gli ultimi 3 giochi.

Sabato le semifinali a partire dalle 11.00 con Bertens e Kontaveit nettamente favorite.

Risultati:

S. Sorribes Tormo b. T. Korpatsch 6-2 6-3

[2] K. Bertens b. [5] J. Larsson 6-4 6-4

T. Martincova b. [Q] A. Lottner 3-6 6-1 7-5

[3] A. Kontaveit vs [6] C. Witthoeft 6-2 6-4