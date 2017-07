ATP Challenger: la NextGen avanza con Berrettini e Shapovalov

Il tennista italiano è in semifinale nel torneo di San Benedetto, mentre il canadese non delude il pubblico di casa

Dopo la breve parentesi dell’erba, non è solo il circuito maggiore a spostarsi sulla terra europea e sul cemento nord-americano, ma altrettanto fa il Challenger Tour. Partendo da quello che sta accadendo in Italia, a San Benedetto del Tronto, segnaliamo la seconda semifinale dell’anno raggiunta da Mattero Berrettini che ieri ha battuto il portoghese Sousa e questa sera alle 21:00 affronterà l’argentino Coria (non Guillermo, bensì Federico). Il ventunenne romano, oltre ad essere un valido contendente per le NextGen Finals, è in ascesa in classifica – al momento è n. 229 – mentre il suo avversario di quattro anni più anziano, è n. 273 del mondo. L’altra semifinale vede uno di fronte all’altro Laslo Djere (serbo, numero 106) e Carlos Taberner (spagnolo, numero 301).

Per quel che riguarda il tennis nord-americano, al Challenger canadese di Gatineau si preannunciano incontri molto equilibrati. I primi a scendere in campo alle 21:00 ora italiana saranno la testa di serie n. 1 Malek Jaziri e il canadese Peter Polansky. A seguire invece troviamo il giovane Shapovalov che affronterà lo statunitense Alexander Sarkissian (classe ’90, n. 255). Il numero 164 del mondo è alla sua terza semifinale Challenger di questo 2017 e ormai come ci ha raccontato lui stesso, sta vivendo una fase di adattamento al tennis professionistico. Nei torneo giocati in Canada ha sempre ben figurato e anche in questo torneo sta regalando punti spettacolari come ha fatto in passato.