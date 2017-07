Federer e Sampras, so far so close

Vincendo il suo ottavo Wimbledon, Federer scalza definitivamente Sampras dal ruolo di giocatore più vincente dell’era Open su erba. Confrontiamo il loro rendimento su erba

Questo pezzo è stato scritto e aggiornato più volte. Inizialmente sarebbe dovuto uscire subito dopo il Roland Garros, in modo da presentare la stagione sull’erba e la caccia di Federer all’ottavo Wimbledon. Ma poche ore prima della pubblicazione, il redivivo Tommy Haas ha pensato bene di battere Federer al rientro, in quella che è tuttora la seconda e ultima sconfitta dello svizzero in questo straordinario 2017. Successivamente, si decise di pubblicarlo durante il torneo di Halle, vero e proprio giardino di casa del campione di Basilea, ma l’autore del pezzo ha pensato che se Federer avesse vinto quel torneo, il pezzo sarebbe risultato “datato” dopo pochi giorni. Tra Halle e Wimbledon ci sarebbe stato tutto il tempo per “mandarlo in stampa”, ma chi scrive ha deciso di attendere ancora un po’. Perché? Perché una vittoria a Wimbledon avrebbe cambiato completamente la prospettiva: con 7 titoli a testa, il confronto tra Roger e Pistol Pete sarebbe stato lecito, oggi non lo è più. Oggi Roger Federer, numeri alla mano, è il giocatore più vincente su erba dell’era Open, non ci sono più dubbi. Citando David Gilmour, fra qualche anno potremo voltarci e pensare a Federer, non più (soltanto) a Sampras, pensando che “the grass was greener”.

L’epica (e unica) sfida a Wimbledon 2001

Ma andiamo con ordine. Quando nel Super (o Manic, come preferite) Monday del 2001 Federer sconfisse Sampras in cinque combattutissimi set, alcuni già parlavano di un possibile passaggio di consegne, ma nessuno avrebbe mai osato pronosticare i tantissimi successi su erba ottenuti nei successivi sedici anni da Federer. Quando i due disputarono quello che è il loro unico incontro ufficiale, la carriera di Sampras volgeva lentamente al termine, fino al grande colpo di coda finale, la vittoria agli US Open 2002, con la stessa testa di serie con cui Federer avrebbe vinto gli Australian Open circa quattordici anni e mezzo più tardi. Dopo aver perso da Federer, Sampras avrebbe disputato soltanto altri 5 match su erba (di cui uno in Davis), perdendone ben 3. Un finale inglorioso per il tennista americano di origini greche, che chiuse così la propria carriera su erba perdendo 4 degli ultimi 6 incontri, di cui 3 al quinto e decisivo set.

Federer era invece ad inizio carriera, se consideriamo l’erba. Quello con Sampras fu soltanto il 18esimo match giocato su erba edil bilancio, prima di scendere in campo e vincere al quinto, era un modesto 10-7. Le cose sarebbero cambiate a tal punto da rendere Federer il giocatore con la più alta percentuale di match vinti su erba in era Open. Su questo dato torneremo fra poco. Ora diamo qualche numero su quella sfida di quarto turno a Wimbledon 2001.

Wimbledon 2011 (4T) // [15] R. Federer b. [1] P. Sampras 7-6(7) 5-7 6-4 6-7(2) 7-5

Wimbledon 2001 passò alla storia come il torneo della cavalcata (pazza) della wild card Goran Ivanisevic, che vinse al quinto set in finale contro Pat Rafter. Il torneo fu caratterizzato da molti match al quinto set, tra cui entrambe le semifinali, la finale, ma anche altri incontri vibranti terminati al quinto da Henman, Safin, Ferrero, Hewitt, Pioline e gli stessi Federer e Sampras nei primi turni. Ma, con il senno di poi, fu proprio la sfida tra Sampras e Federer a restare negli annali. Fu una partita di qualità altissima, come raccontano i dati statistici, alcuni veramente incredibili:

Alto numero di vincenti per entrambi (67-66 per Federer), di cui 25 ace a testa

Saldo winners-unforced largamente positivo per entrambi (+33 per Federer, +23 per Sampras)

Saldo winners-unforced positivo in tutti i set per entrambi (eccezionale)

(eccezionale) Straordinario quinto set di Federer: 15 vincenti, 1 solo non forzato (di rovescio)

(di rovescio) 10 punti in più per Federer e 15 in più per Federer negli scambi brevi (max 3 colpi)

88 serve and volley per Federer su 181 servizi (48.6%) con il 65% dei punti vinti

112 serve and volley per Sampras su 189 servizi (59.2%) con il 55% dei punti vinti

1 solo scambio di almeno 10 colpi

Fu dunque una partita in cui dominò il gioco d’attacco e vi furono veramente pochi scambi, soltanto 6 sopra ai 6 colpi. Su 370 punti, ben 220 videro almeno uno dei due andare a rete (59.5%). Federer vinse sfidando Sampras sul suo terreno di caccia, serve and volley e scambi cortissimi, due caratteristiche che nel corso degli anni l’elvetico ha via via sfruttato con meno frequenza. Federer riuscì ad arrivare per ben 14 volte a palla break, ma tra quarto e quinto set arrivò una sola decisiva palla break alle ultime curve dell’incontro. Eccellente anche il dato dei punti vinti con la prima per Federer, addirittura l’82%.

Le vittorie (e le sconfitte) a Wimbledon

Pete Sampras ha partecipato a 14 edizioni dei Championships, cogliendo 7 vittorie, in pratica ha vinto una volta ogni due Wimbledon disputati. Non ha mai perso in finale, si è invece fermato al 1T al debutto, come accadde a Federer. Ecco i numeri complessivi del tennista di Potomac:

Sampras ha partecipato a 14 edizioni di Wimbledon, vincendone 7

Sampras ha disputato 7 finali (vincendole tutte), 8 SF, 9 QF ed è arrivato 10 volte alla seconda settimana

Sampras è stato eliminato 2 volte al 1T e 2 volte al 2T

Sampras ha un bilancio complessivo a Wimbledon di 63-7 (90%)

Sampras ha vinto 7 titoli in 8 edizioni tra il 1993 ed il 2000, di cui 4 consecutivi (1997-2000)

Sampras ha una striscia di 31 vittorie consecutive a Wimbledon (1997-2001), interrotta proprio da Federer

Roger Federer ha partecipato – sino ad ora – a 19 edizioni di Wimbledon, vincendo 8 titoli. A differenza di Pistol Pete, ha perso 3 finali, di cui 2 consecutive. Federer ha impiegato tre anni per superare il 1T, come Sampras, e proprio nel 2001 ci riuscì per la prima volta, l’anno in cui sconfisse Sampras al 4T e si arrese ad Henman ai QF. Ecco i numeri complessivi del tennista di Basilea:

Federer ha partecipato a 19 edizioni di Wimbledon, vincendone 8

Federer ha disputato 11 finali , 12 SF, 14 QF ed è arrivato 15 volte alla seconda settimana

, 12 SF, 14 QF ed è arrivato 15 volte alla seconda settimana Federer è stato eliminato per ben 3 volte al 1T, 1 al 2T

Federer ha un bilancio complessivo a Wimbledon di 91-11 (89.2%)

Federer ha vinto 6 titoli in 8 edizioni tra il 2003 ed il 2009, di cui 5 consecutivi (2003-2007)

Federer ha una striscia di 40 vittorie consecutive a Wimbledon (2003-2009, con all’interno un walk-over), interrotta da Nadal nella finale del 2008. Tra il 2003 ed il 2009, Federer a Wimbledon ha vinto 47 partite su 48

Se guardiamo questi numeri, tutti sorridono a Federer. Le eccezioni sono rappresentate dalla miglior percentuale di vittorie per Sampras e, forse, il fatto che Sampras non abbia mai perso una finale. Ma anche se i due fossero ancora 7-7 e non 8-7 per Federer, le finali perse da Federer avrebbero se mai reso ancor più grandi i numeri dello svizzero.

Federer iniziò a giocare a Wimbledon scegliendo l’approccio classico al gioco su erba, molto serve and volley e pochissimi scambi da fondo. Con il tempo lo svizzero ha cambiato il proprio stile su erba, tornato più aggressivo negli ultimi anni, ma comunque molto meno aggressivo rispetto agli esordi. Chi hanno affrontato in finale, i due?

Federer, in finale, ha battuto Philippoussis, Roddick (3 volte), Nadal (2 volte), Murray e Cilic. Ha perso dallo stesso Nadal e da Djokovic (2 volte)

Sampras in finale ha battuto Courier, Ivanisevic (2 volte), Becker, Pioline, Agassi e Rafter

Federer ha vinto 3 finali in 3 set (Philippoussis, Roddick, Cilic), 3 finali in 4 set (Roddick, Nadal, Murray), 2 in 5 set (Nadal e Roddick). Ne ha persa 1 in 4 set (Djokovic) e 2 in 5 set (Nadal e Djokovic)

Sampras ha vinto 3 finali in 3 set (Ivanisevic, Pioline, Agassi), 3 in 4 set (Courier, Becker, Rafter), 1 in 5 set (Ivanisevic)

Nelle finali, Sampras ha un bilancio di 6-3 (66.7%) nei tie-break, Federer di 13-3 (81.2%)

Se grandi sono le vittorie, grandi possono essere anche le sconfitte, soprattutto per chi le infligge. Dicevamo che Sampras ha perso soltanto 7 volte a Wimbledon, Federer 11. Contro chi hanno perso?

Sampras a Wimbledon ha perso contro Woodbridge, van Rensburg, Rostagno, Ivanisevic, Krajicek, Federer e Bastl . Di queste sconfitte, 2 sono arrivate in soli 3 set, contro van Rensburg e Krajicek

. Di queste sconfitte, 2 sono arrivate in soli 3 set, contro van Rensburg e Krajicek Federer a Wimbledon ha perso contro Novak, Kafelnikov, Henman, Ancic, Nadal, Berdych, Tsonga, Stakhovsky, Djokovic (2 volte) e Raonic. Soltanto Kafelnikov e Ancic hanno sconfitto Federer senza concedergli neppure 1 set.

Da qualsiasi lato si voglia guardare questa panoramica, il dato che più di tutti fa pesare la bilancia dalla parte di Federer è il più semplice: 8 titoli a 7, unico con 8 titoli nella storia di Wimbledon, non solo in era Open. A 7 si fermò anche William Charles Renshaw, ma si tratta di un’altra epoca in cui il vincitore aveva una via preferenziale verso la finale, dovendo disputare soltanto l’evento finale del torneo grazie al Challenge Round (in vigore fino al 1922). Renshaw vinse i suoi 7 titoli in 8 finali disputate, trionfando dal 1881 al 1886 ed un’ultima volta nel 1890. Il britannico vinse anche 5 titoli in doppio con il fratello gemello Ernest. Entrambi, sfortunatamente, morirono giovani, William a 43 anni ed Ernst a soli 38 anni.

Gli altri tornei: Sampras brilla al Queen’s, Federer re ad Halle

Pete Sampras, naturalmente, non ha disputato soltanto Wimbledon su erba, ma altri 3 tornei. Ecco il suo bilancio:

Sampras ha disputato 12 volte il torneo del Queen’s, vincendolo 2 volte (1995, 1999) e disputando 4 finali (sconfitte nel 1994 e nel 2000)

e disputando 4 finali (sconfitte nel 1994 e nel 2000) Sampras ha disputato 2 volte il torneo di Manchester, vincendolo 1 volta (1990) e perdendo la finale nel 1991)

e perdendo la finale nel 1991) Sampras ha disputato 1 volta il torneo di Halle, subendo una precoce eliminazione (2002) in quello che sarebbe stato il suo penultimo torneo su erba

Sampras ha vinto almeno 1 titolo su erba in 8 diversi anni e ha sempre disputato almeno 1 torneo su erba dal 1989 al 2002. Ha disputato 3 tornei su erba soltanto nel 1990 e nel 1991

e ha sempre disputato almeno 1 torneo su erba dal 1989 al 2002. Ha disputato 3 tornei su erba soltanto nel 1990 e nel 1991 Sampras ha vinto più di 1 titolo su erba soltanto nel 1995 e nel 1999, quando completò la prestigiosa doppietta Queen’s-Wimbledon

E Federer, come se l’è cavata fuori da Wimbledon?

Federer ha disputato 1 sola volta il Queen’s, perdendo subito e subendo l’unico bagel verde della carriera da Black nel 1999, in quello che fu anche il primo match ufficiale su erba

da Black nel 1999, in quello che fu anche il primo match ufficiale su erba Federer ha disputato 1 sola volta il torneo di Nottingham (2000), anche qui perdendo subito

Federer ha disputato per 2 volte il torneo di ‘s-Hertogenbosch, senza mai superare le semifinali

Federer ha disputato 2 volte il torneo di Stoccarda, anche qui senza mai superare le semifinali

Federer ha legato il proprio nome al torneo di Halle, disputandolo per ben 15 volte, cogliendo 9 successi in 11 finali

Federer ha disputato le Olimpiadi di Londra 2012 su erba, perdendo in finale dal padrone di casa Andy Murray , sconfitto un mese prima in finale a Wimbledon

, sconfitto un mese prima in finale a Wimbledon Federer ha vinto almeno 1 titolo su erba in 12 diversi anni (2003-2009, 2012-2015, 2017) . Ha disputato 3 tornei su erba nel 2000, 2001, 2002, 2012, 2016 e 2017

. Ha disputato 3 tornei su erba nel 2000, 2001, 2002, 2012, 2016 e 2017 Federer ha disputato almeno 1 torneo su erba dal 1999 al 2017, vincendo più di un titolo in occasioni (2003-2006, 2017), non faceva doppietta da 11 anni, sempre Halle-Wimbledon

Federer ha vinto addirittura altri 9 titoli su erba, escludendo Wimbledon, disputando 11 finali ad Halle e 1 finale olimpica, grazie alla quale ha vinto la medaglia d’argento. Non ha però mai vinto il Queen’s, soprattutto a causa del fatto che vi ha partecipato soltanto in un’occasione, quando non aveva ancora 18 anni, nel 1999. I contratti che legano lo svizzero al torneo di Halle in pratica gli impediscono di disputare il Queen’s, che si svolge nella stessa settimana.

I numeri complessivi: Federer è il numero uno su erba dell’era Open

Federer e Sampras, alti entrambi 1.85, hanno anche disputato almeno 1 match su erba in Coppa Davis, Federer ha un bilancio positivo (2-0), Sampras negativo (0-1). Vediamo di tracciare un quadro complessivo delle due carriere, ma prima mostriamo la classifica dell’era Open stilata in base alla percentuale di match vinti su erba:

1] Federer 87.2% (164-24) – 17 titoli

2] McEnroe 85.8% (121-20) – 8 titoli

3] Murray 84.8 % (106-19) – 8 titoli

4] Borg 84.7% (61-11) – 6 titoli

5] Sampras 83.5% (101-20) – 10 titoli

6] Connors 83.3% (170-34) – 9 titoli

7] Laver* 82.7% (67-14) – 5 titoli

8] Becker 82.3% (116-25) – 7 titoli

9] Djokovic 81.9% (77-17) – 4 titoli

10] Roddick 79.6% (86-22) – 5 titoli

Sono tutti nomi di altissimo profilo, Laver ha un asterisco a causa dell’annosa questione dei suoi risultati spezzati dagli anni di “professionismo”. Federer è primo sia per percentuale di vittorie, sia per titoli, addirittura 7 più di Sampras, secondo per numero di titoli e quinto per percentuale di vittoria su erba. Ci sono 3 Fab-4 (Nadal è comunque in top-20, come Edberg, Stich e Lendl, tra gli altri), spicca Murray al quarto posto e non va sottovalutato il decimo posto di Roddick, che non ha mai vinto Wimbledon, ma ha ottenuto 5 titoli complessivamente e ha anche 3 finali perse a Wimbledon, tutte da Federer.

Ecco il confronto di alcuni record o dati particolarmente interessanti relativi a Sampras e Federer:

Le strisce più lunghe su erba di Sampras si fermano a 23 (1T Wimbledon 1994 – QF Wimbledon 1996; 1T Wimbledon 1998 – F Queen’s 2000), entrambe chiuse con 2 titoli a Wimbledon e 1 al Queen’s al loro interno

(1T Wimbledon 1994 – QF Wimbledon 1996; 1T Wimbledon 1998 – F Queen’s 2000), entrambe chiuse con 2 titoli a Wimbledon e 1 al Queen’s al loro interno La striscia più lunga di Federer di Federer su erba durò ben 65 match (record assoluto), tra il 1T a Wimbledon 2003 e la F a Wimbledon 2008, striscia chiusa con 5 titoli a Wimbledon e 5 ad Halle. In una singola striscia Federer ha vinto più titoli su erba di chiunque altro nell’intera carriera, ad eccezione proprio di Sampras

In una singola striscia Federer ha vinto più titoli su erba di chiunque altro nell’intera carriera, ad eccezione proprio di Sampras Sampras non ha mai vinto Wimbledon senza cedere set, ne ha ceduto soltanto 1 nel 1994 (in SF contro Martin)

Federer ha vinto Wimbledon 2017 senza cedere neppure 1 set (come Borg nel 1976) , ha inoltre vinto cedendo 1 solo set nel 2003 (a Fish nel 3T), nel 2005 (a Kiefer nel 3T), nel 2006 (a Nadal in F)

, ha inoltre vinto cedendo 1 solo set nel 2003 (a Fish nel 3T), nel 2005 (a Kiefer nel 3T), nel 2006 (a Nadal in F) Solo a Wimbledon, Federer detiene i seguenti record: maggior numeri di titoli (8), di finali (11), di semifinali (12), di quarti di finale (15). Ha anche disputato 7 finali e 7 semifinali consecutive (2003-2009), come nessun altro

Federer, come Borg, ha vinto 5 titoli di fila. Ma detiene il record di set vinti consecutivamente a Wimbledon 34 tra il 2005 ed il 2006) ed è inoltre il più vecchio vincitore di Wimbledon (35 anni ed 11 mesi)

Federer ha attualmente una striscia aperta di 12 vittorie consecutive e 29 set consecutivi vinti su erba, vedremo se nel 2018 a Stoccarda renderà ancor più straordinari questi numeri

Insomma, non sembrano più esserci dubbi: Federer merita il titolo di King of Grass e non deve più dividerlo con Sampras solo l’ottavo titolo a Wimbledon, vittoria che gli ha consentito di agganciare Nadal in testa alla classifica assoluta di titoli vinti outdoor (71).

Chi può vantarsi di aver battuto almeno due volte su erba uno tra Sampras e Federer? I nomi sono veramente pochi, soprattutto se consideriamo che Sampras ha perso soltanto 20 match in carriera su erba e Federer 24.

Federer ha perso 24 match su erba da 21 giocatori diversi. Soltanto Hewitt, Haas e Djokovic (in entrambi i casi a Wimbledon) hanno battuto Federer 2 volte su erba.

Sampras ha perso 20 match su erba da 18 giocatori diversi. Soltanto Hewitt e Ivanisevic hanno battuto Sampras 2 volte su erba. Sampras ha perso con entrambi i Woodies su erba.

Sampras ha perso con entrambi i Woodies su erba. Lleyton Hewitt è l’unico giocatore in grado di battere per 2 volte su erba sia Sampras che Federer. Nicolas Kiefer ha battuto entrambi 1 volta . Nessun altro giocatore ha battuto entrambi.

. Nessun altro giocatore ha battuto entrambi. Sampras ha perso 3 match su erba contro giocatori piazzati oltre la 100esima posizione nel ranking : Woodbridge (244, Wimbledon 1989), Stafford (110, Queen’s 1993) e Bastl (145, Wimbledon 2002)

: Woodbridge (244, Wimbledon 1989), Stafford (110, Queen’s 1993) e Bastl (145, Wimbledon 2002) Anche Federer ha perso 3 match su erba contro giocatori piazzati oltre la 100esima posizione nel ranking: Ancic (154, Wimbledon 2002), Stakhovsky (116, Wimbledon 2013) ed Haas (302, Stoccarda 2017)

Chiudiamo tornando all’inizio. Federer e Sampras si affrontarono nell’estate del 2001, pochi giorni dopo l’uscita di Papercut, terzo singolo estratto dall’album Hybrid Theory. Chi scrive ha sempre associato quell’edizione di Wimbledon a quell’album, a quel singolo, a quella voce. Che la terra ti sia lieve, Chester.