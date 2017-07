Giannessi e la prima semifinale ATP: “Non mi accontento”

Le parole di Alessandro Giannessi dopo la vittoria su Dutra Silva nei quarti di finale dell'ATP 250 di Umago

Innanzitutto complimenti Alessandro. Dopo una partita così, sei più stanco o contento per la prima semifinale ATP in carriera?

No, no sono contentissimo. È uno step importante, la stanchezza c’è ma spero comunque di poter affrontare il amtch di domani nel migliore dei modi. Non mi accontento, insomma.

Dicci qualcosa della grande rimonta del terzo set (sotto 5-2 ha vinto 7-5).

Avevo giovato già due volte con Rogerio, entrambe le volte avevo vinto delle battaglie come ogig Mi sono detto “Proviamoci”. È andata bene anche oggi, dai. È stata dura ma sono riuscito a ribaltare una situazione difficile.

Cosa ci dici di quell’interminabile decimo game, hai avuto tantissime palle break prima di pareggiare sul 5 pari.

Sì, sì, è vero. Alla fine ho spinto bene due punti con il dritto e ho rifatto il break.

Quando hai capito che potevi girarla?

Dall’inizio del match è stata una battaglia. Sono andato bene sopra, poi ho perso il primo set. Una partita altalenante anche perché qui le condizioni sono abbastanza lente e siamo entrambi che ogni punto cerchiamo di giocarlo. È stata una battaglia, ma sapevo che sarebbe andata così.

Forse il primo set è stato un po’ anche deciso dall’esito di quei due punti, quello contestato che l’arbitro ha assegnato al brasiliano e poi l’altro, lunghissimo, che hai perso quando lui ha servito per andare al tie-break.

Sì, a questo livello ogni episodio fa la differenza. Il primo set è andato così, ma poi sono stato molto bravo a rimanere nel match dal primo punto del secondo set a lottare.

Il torneo degli outsiders: tu, Rublev, Dodig. Quindi a questo punto ci sei..

Beh arrivato a questo punto, ci sono. Una semifinale ATP cercherò di dare tutto quello che ho, senza dubbio.

I problemi alla coscia sinistra.

Si, si, ora che finisco con voi torno a farmi rimettere un po’ a posto.

Ad inizio settimana hai avuto anche dei problemi alla schiena.

Alla schiena ho avuto un problema un po’ più serio, ma adesso ne sono venuto fuori bene. La coscia è solo un po’ affaticata, niente di più

Hai già visto che sei entrato tra i primo novanta al mondo? Te lo diciamo noi, dovresti essere n. 84.

Ma sì… Va bene, va bene. Speriamo di migliorare ancora.