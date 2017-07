Qualificazioni ATP: tre italiani in Svizzera, Bega ad Atlanta

Quinzi, Napolitano e Giustino tentano l'ingresso allo Swiss Open, mentre Bega ci riprova negli States

Le quattro semifinaliste del torneo WTA di Gastad a partire da oggi dovranno condividere i campi anche con i ragazzi, dato che inizierà il torneo di qualificazione per l’ATP 250 J. Safra Sarasin Swiss Open. La terra svizzera sarà calcata da tre italiani e il primo a scendere in campo sarà Stefano Napolitano (n. 187) il quale affronterà la wild card locale Marc-Andrea Huesler (21 anni, n. 897). Anche Lorenzo Giustino (n. 182) giocherà contro un tennista svizzero, Yann Marti, attuale numero 409 ma che vanta un best ranking di 200. All’ultimo azzurro in gara, Gianluigi Quinzi, toccherà invece affrontare un tennista dal ranking più alto del suo e si tratta della t.d.s. numero 2 Joao Souza. Il brasiliano è 137 del mondo mentre il tennista veneto è 258.

Ancora una volta Alessandro Bega (n. 328) sceglie un torneo degli Stati Uniti, e dopo aver tentato l’ingresso a Newport la scorsa settimana (sconfitto 6-2 6-3 da Groth), oggi giocherà sul cemento di Atlanta dove ha pescato la testa di serie n. 1 Ilia Marchenko che si trova oltre 200 posizioni sopra di lui nel ranking.

Gli altri tornei di qualificazione che inizieranno oggi sono quelli di Amburgo per quel che riguarda il circuito ATP, mentre al femminile si gioca solamente a Nanchang in Cina per il WTA International. In entrambi i casi non si registra la presenza di italiani.