Una mamma è sempre mamma (anche in campo)

Tanto sole su Gstaad, e allora Patty Schnyder coordina il marito sugli spalti. Obiettivo: evitare che la bimba si scotti! E lei corre felice

Con il neonato Leo Azarenka e la gravidanza di Serena, quello della tennista-mamma è sempre più un tema caldo del circuito WTA. È vero che un papà e tanti soldi per la baby sitter possono aiutare ad alleviare le fatiche del doppio ruolo, ma in alcune occasioni la mamma deve entrare in azione in prima persona. Anche quando è nel bel mezzo di un incontro, come è successo a Patty Schnyder qualche giorno fa.

Patty Schnyder asked for her daughter's arms to be covered. 😊😊 pic.twitter.com/8trcXpypiP — Ashish Jena (@ashishjena94) July 20, 2017

Durante l’ottavo di finale perso contro Antonia Lottner, l’indomita trentottenne svizzera ha notato il forte sole che batteva sul campo. Tra un punto e l’altro quindi ha fatto un palese cenno al marito in tribuna, istruendolo a dovere per far sì che coprisse le braccia della figlioletta di pochi anni. La bimba così non si è scottata e al termine del match è stata sollevata e depositata in campo: la corsa per ricevere un abbraccio avrà di certo fatto subito dimenticare alla mamma la sconfitta.