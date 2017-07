ATP Challenger: super Berrettini in finale a San Benedetto

In semifinale il giovane romano si è imposto nettamente in due set sull’argentino Federico Coria. A contendergli il titolo sarà il serbo Laslo Djere. Comunque vada l'ingresso nei primi 200 è assicurato

Ora a Matteo Berrettini rimane solo un ultimo passo da fare per conquistare il suo primo titolo Challenger in carriera in quel di San Benedetto del Tronto. Il 21enne tennista romano, una delle speranze più concrete del tennis azzurro, ha infatti sconfitto in semifinale con il punteggio di 6-2 6-4 l’argentino Federico Coria (che con il più celebre connazionale Guillermo condivide solo il cognome), guadagnandosi così l’accesso all’atto conclusivo del torneo marchigiano. Durante il match Berrettini ha deliziato il pubblico marchigiano, mettendo a segno punti spettacolari come i due consecutivi nel video di seguito.

Quella di stasera (ore 21) sarà per lui la terza finale a livello Challenger negli ultimi 9 mesi e speriamo che, dopo le sconfitte di Adria (contro Luca Vanni) e Quanzhou (contro Thomas Fabbiano) possa riuscire finalmente a vincere un torneo di questa categoria. Tuttavia il suo avversario non è dei più semplici. In finale ad aspettarlo infatti c’è il 22enne serbo Laslo Djere, testa di serie n.4 del tabellone e n.106 del ranking ATP, in striscia positiva dopo la vittoria a Perugia. In semifinale il tennista balcanico ha avuto la meglio sullo spagnolo classe 1997 Carlos Taberner. I precedenti tra i due finalisti sono in parità sul 1 a 1, con la vittoria di Berrettini a Bergamo lo scorso febbraio che ha fatto il paio con quella di Djere due anni fa ad Ortisei. Ma i due non si sono mai affrontati sulla terra battuta, superficie di gioco a San Benedetto. A prescindere dal risultato il tennista della capitale dovrebbe per la prima volta entrare nei primi 200 al mondo. Già una bella soddisfazione per lui anche se il primo titolo Challenger potrebbe essere la ciliegina sulla torta.