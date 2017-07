ATP Umago: mix spumeggiante di sport, mare e Goran Ivanisevic

Al Croatia Open un mix spumeggiante di sport, mare, moda e alta cucina

Goran, in tv in riva al mare a Umago (foto di Laura Guidobaldi)

Stesso campo, stesso mare. Come mancare il rendez-vous tennistico a Umago? Da anni ormai il sodalizio tra tennis e mare rende particolarmente frizzante il Plava Laguna Croatia Open. Il torneo ATP umaghese regala così agli appassionati della racchetta un evento ricco di ottimo tennis, soirée con disco dance e musica dal vivo, spiagge da sogno e raffinate degustazione di ricette e vini locali.

Il tennis in riva al mare

La cittadina istriana di Umago accoglie il connubio indissolubile tra l’ocra dei campi da gioco e l’azzurro del mare che bagna le sue coste. Decine di campi da tennis si trovano infatti a pochi passi dalla riva e, fin dal primo mattino, turisti appassionati e sportivi irriducibili calcano il mattone tritato. Capita poi che i giocatori del Croatia Open, dopo la sessione di allenamento del mattino, si fermino a fare un tuffetto nell’acqua cristallina a pochi metri dal Centrale. Non poteva mancare poi l’ormai tradizionale torneo della stampa presente all’ATP di Umago. Sabato infatti si è svolta la finale sulla NextGen Arena (il Centralino) del torneo, nel complesso turistico di Stella Maris. Chi è stato secondo voi a sollevare il trofeo? Ma Ubitennis! Bella prestazione del nostro inviato Ilvio Vidovich che è stato poi premiato dal Direttore del torneo in persona, Lawrence Frankopan.

Fashion & tennis

Ogni anno il Croatia Open si distingue per il suo aspetto glamour. Nella serata di venerdì, al Melia Coral Hotel – uno dei più importanti ed eleganti alberghi di Umago, non lontano dall’impianto del torneo – si è svolta una serata di gala con centinaia di invitati in onore dei partner e sponsor del torneo. Per l’occasione, le hostess dell’evento si sono “trasformate” in sirene nel mare, grazie alla tecnica del painted body. Serata fashion invece la sera del giovedì; a pochi metri dal Centrale, si è tenuta una sfilata di moda con i modelli della collezione primavera-estate 2018 della più celebre stilista croata, Matija Vuica. La Vuica ha inoltre disegnato la divisa ufficiale delle hostess dell’edizione 2017 del torneo.

Tennis, Istria Gourmet Festival e… cevapcici

I buongustai non rimangono delusi dopo essersi seduti a tavola a Umago. Ogni anno, nell’area riservata alla ristorazione e all’intrattenimento musicale, si possono gustare specialità gastronomiche ricche di sapore, savoir faire e tradizione. Onore dunque ai prodotti locali come il tartufo, vero fiore all’occhiello dell’alta cucina regionale. Ma non solo. Tra un match e l’altro, si possono assaggiare il prosciutto e il formaggio istriani, ormai celebri anche all’estero, nonché specialità a base di pesce fresco, il tutto accompagnato dal pregiato olio d’olivo istriano e dal vino delle rinomate cantine della zona, famosa per i vasti e assolati vigneti.

Tuttavia, oltre alle raffinatezze dell’Istria Gourmet Festival, all’ATP di Umago si può trascorrere un bel momento conviviale anche grazie a specialità più rustiche. Ampi tendoni offrono una vasta scelta di carne alla griglia, frittolini di pesce e sandwich per tutti i gusti. Inoltre, nel pomeriggio di sabato, per festeggiare il torneo della stampa, gli organizzatori del torneo hanno allestito una grigliata con prodotti a base di carne tipica della zona. Cevapcici e salsicce istriane hanno conferito all’evento un tocco più informale e casereccio.

Goran Ivanisevic e il suo giardino…

Per tutta la settimana del torneo possiamo imbatterci nella leggenda del tennis croato Goran Ivanisevic. Popolarissimo e amato in tutta la Croazia, a Umago c’è una vera Ivanisevic-mania. Animazione in campo, interviste nel salottino delle tv e in riva al mare, Goran è ovunque. Non a caso il campo Centrale dall’anno scorso è stato dedicato al campione di Wimbleodn 2001; ora è il Goran Ivanisevic Stadion.

Il tennis tra un frappé al cocco e una partita a golf…

Poltroncine bianche, ombrelloni e la baia di Stella Maris. Cosa volere di più? Un frappé al cocco! Accomodati ai salottini dei caffé del Plava Laguna Croatia Open, quest’anno si possono gustare prelibati frappé ghiacciati. Ce ne sono di tutte le varietà: vaniglia, cioccolato, caffé, Irish coffee, banana e il cocco, che pare spopoli tra i turisti. Tant’è che nella giornata di sabato, nello stand dell’animazione per i bambini, veniva offerto gratuitamente da uno degli sponsor del torneo. Inoltre, accanto ai tavolini del lounge e a pochi passi dal Centrale, da quest’anno è stata allestita anche una larga pedana per il mini golf. Tra un match e l’altro ci si può dunque cimentare nello swing con, all’orizzonte, le onde dell’Adriatico.