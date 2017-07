Novak Djokovic farà un annuncio a Belgrado entro pochi giorni

Il campione serbo terrà una conferenza stampa in patria dopo le cure ricevute in Canada per il gomito infortunato: possibile operazione e lungo stop?

Notizia originale di Adam Addicott su Ubitennis.net

Novak Djokovic è già a Belgrado dopo essersi curato a Toronto il gomito infortunato durante il torneo di Wimbledon. Nei prossimi giorni, come riporta il sito serbo B92, Nole terrà una conferenza stampa dove annuncerà i suoi piani per il resto della stagione in base a come intenderà procedere per risolvere il problema. Non si esclude un lungo stop e un possibile intervento chirurgico.

Djokovic è al momento iscritto ai due Masters 1000 americani e allo US Open ma pare molto improbabile che possa rientrare già per l’Open del Canada in programma dal 7 agosto. Proprio il torneo canadese è stato l’ultimo successo di rilievo dell’ex N.1 del mondo lo scorso anno a Toronto, la stessa città dove in questi giorni sembra chiudersi il cerchio di un anno difficilissimo per il campione serbo. Durante lo US Open è prevista anche la nascita del suo secondo figlio.

Che sia l’occasione buona per staccare la spina in modo da ritrovarsi sul campo e fuori?