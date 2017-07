Qualificazioni ATP/WTA: Italia corsara a Gstaad, fuori Bega ad Atlanta

In Svizzera Stefano Napolitano e Lorenzo Giustino superano il primo turno battendo due tennisti di casa. Gianluigi Quinzi eliminato invece al tiebreak del terzo set. Ad Atlanta nulla da fare per Alessandro Bega

Italia-Svizzera 2 a 0. Si potrebbe sintetizzare così il primo turno delle qualificazioni per i tennisti azzurri allo Swiss Open di Gstaad. Il 22enne biellese Stefano Napolitano, testa di serie n.6 del tabellone cadetto, ha aperto le marcature superando agevolmente la wild card di casa Marc-Andrea Huesler con lo score di 6-3 6-2. Al prossimo turno se la vedrà con il tedesco Daniel Brands, che vanta un best ranking di n.51 in carriera. Il raddoppio sugli elvetici lo ha firmato il 25enne napoletano Lorenzo Giustino, imponendosi alla distanza su Yann Marti per 6-4 6-7 6-2. Ora per lui c’è il brasiliano Joao Souza, giustiziere di Gianluigi Quinzi in un crudele tiebreak del terzo set (6-4 3-6 7-6 il punteggio completo del match). Ai campi in terra rossa incastonati tra le incantevoli alpi svizzere, il lombardo Alessandro Bega aveva preferito il bollente cemento di Atlanta, Stati Uniti, la città della Coca Cola. Non gli è andata benissimo visto che è stato eliminato con un doppio 6-4 dall’ucraino Ilya Marchenko, n.112 del ranking ATP e primo favorito ad entrare nel tabellone principale. Tra le ragazze, la 23enne Martina Trevisan a Bastad si è sbarazzata con il punteggio di 6-4 6-1 in meno di un’ora e un quarto di gioco della wild card di casa Kajsa Rinaldo Persson.