Questa volta la Maga si sposa davvero: il sì di Aga Radwanska

Dopo lo scherzo di un anno fa la polacca è convolata a nozze (presenti Wozniacki e Kerber). Si è sposata anche Andra Hlavackova, con un (modesto) ex tennista italiano

Non è stato finora un 2017 eccellente sul campo da gioco per Aga Radwanska, ma quantomeno la 28enne di Cracovia adesso ha un motivo per sorridere. Nella giornata di sabato è convolata a nozze con Dawid Celt, ex tennista polacco (best ranking n.852) che ha mollato la racchetta nel 2011. La cerimonia si è tenuta proprio a Cracovia alla presenza di amici, parenti e alcuni colleghi. Il matrimonio corona un fidanzamento di lungo corso, con Dawid che tutt’oggi continua a fare da sparring partner alla sua ragazza, ormai neo-moglie.

Tra le colleghe di Aga spiccava sicuramente la presenza di due ex numero 1: Caroline Wozniacki e Angelique Kerber, da sempre molto legate alla giocatrice polacca. Entrambe molto eleganti – più ariosa la danese, leggermente più austera la tedesca – hanno confermato l’esistenza di una sorta di “trio”, che nonostante i pressanti impegni sportivi (a volte anche in luoghi molto distanti tra loro) ha sempre cercato di mantenere stretti i rapporti.

“Aga si è sposata, quindi adesso abbiamo bisogno di un viaggio tra ragazze, anche se è difficile quando ognuno ha le sue cose da fare“, ha detto Wozniacki a margine della cerimonia. “Non è come se fossimo del tutto separate, piuttosto a volte abbiamo priorità differenti o qualcuna è leggermente più impegnata – ma ancora adesso ci sentiamo, ci vediamo per un caffè o semplicemente per parlare e passare del tempo insieme“.

Proprio Caroline aveva “aizzato” uno scherzo-social di Aga lo scorso settembre, quando la tennista polacca aveva risposto a una dichiarazione della danese ai media degli US Open – “Aga sta per sposarsi!” – pubblicando una foto su Facebook con un simpatico commento a corredo: “Ho bisogno di riposo prima di domani, giorno del mio matrimonio“. Sono passati 11 mesi, ma alla fine la “Maga” del circuito WTA si è sposata davvero.

Non solo WTA al matrimonio, però. Impeccabile nel suo abito scuro e con occhiali meno sportivi del solito si è intravisto anche Jerzy Janowicz, accompagnato dalla fidanzata ex tennista polacca Marta Domachowska. Difficile credere che non sia stato l’anima della festa, se nella vita privata sa essere frizzante almeno la metà di quanto ci fa vedere sul campo da gioco.

È stato però un sabato di fiori d’arancio a 360° per la WTA. Si è sposata anche Andrea Hlavackova, 30enne tennista ceca che attualmente si dedica soprattutto al doppio. In questo secondo matrimonio c’era anche un po’ d’Italia: il marito è infatti Fabrizio Sestini, ex tennista (non è mai entrato tra i primi 1000) che ha ricoperto anche incarichi ufficiali all’interno dell’ATP. È stato direttore di PR&Marketing per le Americhe, un ruolo che prima di lui aveva ricoperto prima di lui un altro italiano, Nicola Arzani.