Racchette autografate di Federer all’asta

In onore dell'ottavo titolo a Wimbledon, otto racchette di Roger Federer, "vestite di bianco" e firmate da lui stesso, verranno messe all'asta. Il ricavato andrà in beneficenza

Quale appassionato di tennis non vorrebbe avere una racchetta di Roger Federer nella sua stanza? Per gli aficionados più facoltosi la Wilson, in collaborazione con TennisWarehouse, ha pubblicato una storica edizione limitata della racchetta Pro Staff RF97 Autograph, utilizzata dal campione di Basilea.

Per celebrare l’ottavo Wimledon (19esimo Slam) di uno dei tennisti più blasonati della storia di questo sport, verranno messe all’asta otto racchette, le quali sono state autografate da Roger stesso poche ore dopo la finale dei Champioships. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza alla fondazione del tennista svizzero. Purtroppo i prezzi sono molto alti: si parte da $19,000 e chi verrà selezionato si aggiudicherà il prezioso manico bianco dopo aver lottato a chi propone il prezzo più alto.

La Wilson utilizzata da Federer è nera, mentre la versione della RF97 Autograph all’asta è interamente bianca con il disegno della coppa di Wimbledon e il numero 8 con il volto di Roger disegnato sopra ed infine l’incisione: “Storico record dei titoli vinti in singolare”. Per fare la richiesta di acquisto, si può andare direttamente sul sito www.rogerfederer.com o TennisWarehouse.