WTA Bucarest: Begu trionfa in casa, battuta Goerges

Irina Begu vince davanti al suo pubblico il quarto titolo in carriera. Giornata amara per Goerges, mai davvero in partita e troppo fallosa

[7] I. Begu b. [3] J. Goerges 6-4 7-5

Per il terzo anno consecutivo Irina-Camelia Begu vince un titolo WTA International ma quello di oggi, arrivato nella città natale di Bucarest, è sicuramente il più importante. Si è conclusa la quarta edizione del BRD Bucharest Open e per la terza volta è una tennista romena ad alzare il trofeo al cielo. Nonostante la Romania non è ancora riuscita a gioire per la presenza di una sua compatriota alla testa del rankign mondiale, è fuori discussione il fatto che il movimento tennistico non sia mai stato così florido in questo paese, tanto che al momento si contano 4 giocatrici nella top 100

Alle 16:00 in punto sono entrate nel campo centrale dell’Arenale BNR, Julia Goerges (n. 45) e Irina Begu (n. 58). Sulla strada che l’ha condotta alla finale, la tedesca a perso due set – uno al primo turno e uno nella lunga semifinale di ieri – mentre Irina li ha vinti tutti. L’unico precedente tra le due risale al 2013 sul cemento di Dubai, e a vincere fu la n. 45 del mondo piuttosto nettamente. Goerges, di due anni più anziana della sua avversaria, ha vinto solamente due titoli in carriera entrambi sulla terra e risalgono al 2010-11. Nel marzo del 2012 la ventottenne tedesca ha fatto un breve excursus nella top 15 e inoltre se la cava bene anche in doppio (vanta una finale con Zimonjic al Roland Garros nel 2015). Irina Begu invece in bacheca può sfoggiare tre trofei ma nessuno di questi è stato conquistato sulla terra.

Goerges nel primo game mostra la maggior varietà del suo repertorio, parte con un ace e chiude con una smorzata. Con il dritto poi spinge alla grande tanto da guadagnarsi subito 2 palle break, ma Begu si salva e successivamente è lei a passare in vantaggio. Una volta messa la testa avanti nel punteggio, la romena si “limita” a giocare sui suoi turni di battuta rendendo la vita difficile alla numero 3 del tabellone. Irina non commette un errore non forzato in tutto il set e alla fine chiude 6-3 con un altro break, mentre Julia è sempre più scoraggiata.

La tedesca comunque ci mette poco a riorganizzarsi, e dopo aver ritrovato un po’ di fiducia con il servizio, torna finalmente ad avere altre palle break a metà del secondo parziale e questa volta le concretizza passando così avanti 4-3. Tuttavia il suo dritto continua ad avere un rendimento altalentante e la testa di serie n. 7 non ci sta ad andare per le lunghe. Prima riequilibria il punteggio con un immedaito contro-break e poco più tardi fa valere la sua maggior solidità con i colpi da fondo. Il break nel dodicesimo gioco è proprio una beffa per Julia, arrivato inoltre con un doppio fallo sull’ultimo punto, dopo esser stata costretta ad aspettare almeno un minuto prima di poter servire con un po’ di silenzio. Questo è indubbiamente il successo più grande in carriera per Begu, e anche se non le permette di ritoccare il suo best ranking (n. 22), quanto meno le fa fare un bel balzo in avanti di una quindicina di posizioni.