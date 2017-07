Anteprima ATP: Gstaad e Bastad si danno il cambio. Goffin ci riprova

Il circuito ATP sostituisce la WTA a Gstaad: percorso inverso a Bastad. Goffin in Svizzera con Fognini e Lorenzi

German Tennis Championships: Amburgo, Germania. ATP 500. Terra Rossa. Montepremi: 1.499.940€

L’evento più importatne della settimana si gioca ad Amburgo. Un torneo di grande importanza e con una storia ultra centenaria sebbene come sappiamo abbia subito un declassamento da ATP 1000 a 500. Pietrangeli, Bertolucci e – più recentemente – Fognini hanno alzato il trofeo qui, ma quest’anno Fabio ha optato per Gstaad scendendo di categoria. Il rappresentante dei colori italiani sarà Cecchinato che viene da una buona settimana a Umago nonostante l’occasione sprecata contro Dodig; per lui esordio con Florian Mayer e in caso di vittoria dovrebbe subito vedersela con Cuevas o con Kuznetsov.

L’altro Mayer, Leonardo, già vincitore del torneo nel 2014, sarà l’avversario del numero 1 del tabellone Ramos-Vinolas. Mayer è uno dei sei argentini presenti in tabellone che proveranno a mantenere viva la loro ottima tradizione su questi campi negli ultimi anni (tre vincitori e quattro finalisti dal ’99).

Sono invece sette i tedeschi che proveranno a interrompere un digiuno che dura dal 1993 quando Michael Stich batté in finale Cesnokov dopo aver perso quella del ’92 con Edberg. I padroni di casa sono guidati dal solito Tommy Haas, omaggiato ancora una volta di una wild card e da Kohlschreiber, impegnato in un turno inaugurale complicato contro il vincitore di Umago, Andrey Rublev, che sarà in tabellone grazie a uno Special Exempt.

Assente Martin Klizan che non difenderà il titolo conquistato l’anno scorso giocando un tennis incredibile.

Qualificati: R. Molleker, F. Delbonis, C-M. Stebe, D. Dzumhur
Wild card: D. Altmaier, T. Haas, M. Marterer

Special Exempt: Andrey Rublev
Il tabellone completo

BB&T Atlanta Open: Atlanta, Georgia, USA. ATP 250. Cemento. Montepremi: 720.410$

Il primo verdetto del torneo di Atlanta è arrivato ieri quando Kyrgios ha ufficializzato il suo ritiro per il sussistere del fastidio all’anca che lo aveva costretto al ritiro anche a Wimbledon contro Herbert.

Da quando il torneo si è spostato da Indianapolis ad Atlanta, Kyrgios è stato l’unico vincitore non statunitense poiché nelle sette edizioni dal 2010 al 2017 hanno trionfato Mardy Fish (2), Andy Roddick e John Isner (3, con 6 finali in totale). Il gigante di Greensboro arriva inoltre ad Atlanta dopo una grande settimana a Newport in cui ha portato a casa il trofeo non concedendo neanche una palla break in tutto il torneo.

Fra i tanti che proveranno a rovinare la festa agli statunitensi c’è anche Thomas Fabbiano, sorteggiato proprio nel quarto di Isner. Al primo però avrà di fronte Lukas Lacko e in un eventuale secondo turno affronterà molto probabilmente Donald Young. Occhio anche alla testa di serie numero 7 Hyeon Chung che finalmente è tornato ai piani di classifica che aveva lasciato quando si infortunò due anni fa.

Qualificati: T. Paul, S. Kozlov, Q. Halys, T. Smyczek
Wild card: T. Fritz, C. Eubanks, R. Opelka

Special Exempt: P. Goyowczyk, B. Fratangelo
Il tabellone completo

Safra Sarasin Swiss Open Gstaad: Gstaad, Svizzera. ATP 250. Terra Rossa. Montepremi 540.310€

Il torneo che ci interessa più da vicino è quello di Gstaad, uno dei tre eventi ATP della stagione insieme a Ginevra e Basilea. Anche qui Fognini (testa di serie numero 4 con bye al primo turno, entrato in tabellone grazie a una wild card) e Lorenzi (numero 5, primo turno con Chiudinelli) possono essere protagonisti come ha dimostrato la settimana scorsa Paolo a Umago; possibile scontro fra i due ai quarti. A loro si è aggiunto anche Lorenzo Giustino (primo turno non impossibile contro Istomin) che ha superato le qualificazioni battendo Marti al terzo set e Souza con due tie-break. Non ce l’hanno fatta invece Quinzi e Napolitano eliminati entrambi 7-6 al terzo.

La testa di serie numero 1 è Goffin che, come ha detto lui stesso, sta provando a giocare più match possibili per recuperare dall’infortunio alla caviglia. Il detentore del titolo è invece Feliciano Lopez (tds. 3) e come Goffin sarà dotato di bye al primo turno.

Infine occhio alle mine vaganti presenti in tabellone, come Gulbis, Dolgopolov e Brown, sempre pronti a scombussolare i pronostici.