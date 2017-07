ATP Challenger Cortina: Stefano Meloccaro come Paolo Maldini

Anche il giornalista di SKY sarà in campo nel circuito professionistico. Giocherà in doppio, e avrà addirittura al suo fianco un top 100 italiano

Stefano Meloccaro, il noto giornalista di Sky Sport e conduttore di Edicola Fiore in coppia con Rosario Fiorello, prenderà parte agli Internazionali di Tennis di Cortina. Esattamente come avvenuto alcune settimane fa con Paolo Maldini che ha accettato l’invito degli organizzatori del Challenger di Milano, Stefano Meloccaro ha a sua volta accettato la wild card degli organizzatori e giocherà addirittura in coppia con il componente della squadra di Coppa Davis, Alessandro Giannessi. Il tennista è recente semifinalista al torneo Atp di Umago e, grazie alle semifinali raggiunte in questo torneo, da lunedì diventerà il numero 84 del ranking Atp.

Stefano Meloccaro è una delle voci del tennis su Sky Sport. Tennista promettente, ha frequentato la scuola dei Maestri prima di fare il giornalista ed è un adoratore del Maestro per eccellenza di questo sport, Roger Federer. “Dopo aver avuto la possibilità di allenarmi con Adriano Panatta, con il vincitore di Wimbledon Pat Cash e fare qualche scambio con la regina del tennis Martina Navratilova – racconta Meloccaro – è sempre stato il sogno della mia vita quello di partecipare ad un torneo vero. Sarà molto emozionante condividere lo stesso rettangolo di gioco con Alessandro Giannessi”. Meloccaro scenderà in campo mercoledì 26 luglio con spettatore di eccezione Giuseppe Dossena, l’indimenticato campione del mondo 1982, a Cortina per scopo benefico con la sua società di mutuo soccorso Cerchio Azzurro, patrocinata da Uefa, Coni e Associazione Italiana Calciatori. Non solo tennis, ma anche bollicine in questa estate frizzante a Cortina D’Ampezzo.