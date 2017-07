ATP Gstaad: Giustino, non arriva la prima vittoria ATP

Incontro senza storia fra l'azzurro e il navigato Istomin. Lorenzo raccoglie 5 giochi

Non è arrivata nemmeno oggi la prima vittoria in un main draw del circuito maggiore per Lorenzo Giustino, n.192 del mondo, opposto a Denis Istomin, il giustiziere quest’anno a Melbourne di Novak Djokovic. Lorenzo era alla terza apparizione in un tabellone principale ATP. Dopo due game di studio, la partita si mette subito male per l’azzurro, che nel terzo game, sul proprio servizio, concede prima il 30-40 e poi un’altra palla break ai vantaggi che Istomin sfrutta. L’uzbeko è molto incisivo con il servizio e solido da fondo, e in particolare con il rovescio, qualche volta anche con lo slice, mette in difficoltà Giustino. Il primo set si conclude al nono game, con il nostro compatriota che perde un’altra volta la battuta e così Istomin vince 6-3. Nel secondo set Lorenzo sembra arrendersi definitivamente già al secondo gioco, quando subisce il secondo break consecutivo e così Istomin raggiunge il 2-0. Nel terzo game c’è un tentativo di reazione da parte dell’azzurro, che si procura due palle break consecutive, ma Istomin si conferma una roccia alla battuta e cancella le velleità di rimonta di Lorenzo. Il secondo parziale vede una fine ingloriosa per l’azzurro, che nell’ottavo gioco, dopo essere stato sopra 30-0, viene rimontato sul 30-30, superato sul 30-40 con un rovescio lungolinea vincente di Istomin ed infine subisce il break con un doppio fallo, che gli costa definitivamente il match. Il punteggio odierno (6-3 6-2) testimonia tutta la differenza non tanto a livello di colpi, ma soprattutto a livello mentale che intercorre tra Giustino, habitué dei Challenger ma pochissime volte in tabellone nel circuito maggiore, ed un giocatore come Istomin, molto più abituato ai palcoscenici importanti.

(in aggiornamento)

Risultati:

[Q] Y. Hanfmann b. F. Bagnis 6-3 6-7(3) 6-4

N. Gombos b. T. Daniel 7-6(8) 6-2

D. Istomin b. [Q] L. Giustino 6-3 6-2