Djokovic salterà gli US Open al 99% secondo il medico della Serbia

Il dottor Milinkovic ha spiegato ad un quotidiano serbo lo stato del gomito dell'ex N.1 mondiale. Richiesto un periodo di riposo di 6-12 settimane

Report originale di Adam Addicott per Ubitennis.net

Il dottor Zdeslav Milinkovic, medico della squadra nazionale serba, ha esaminato il gomito di Novak Djokovic e come previsto le notizie non sono straordinarie: il campione serbo ha bisogno di riposo per un periodo che va dalle 6 alle 12 settimane per poter recuperare dall’infortunio. Si tratterebbe di una infiammazione ossea al gomito che si è aggravata dato che Nole ha continuato a giocare negli ultimi mesi. Questo riporta il quotidiano serbo Sportski žurnal.

“I sintomi ora si sono calmati, ha fatto anche degli accertamenti aggiuntivi a Toronto con uno specialista e si è consultato con i nostri esperti ovviamente”- ha detto il medico serbo- L’osso è in quelle condizioni perché ha giocato troppo, non si è fermato abbastanza. Novak ha stretto i denti nonostante l’infortunio fosse serio. Da tempo ero preoccupato per questo, da suo amico quale sono. Ora si tratta di capire quale sia la strada migliore da prendere per curarlo e tale decisione ovviamente andrà a influenzare i tempi di recupero.”

A questo punto pare praticamente certa l’assenza dell’ ex N.1 mondiale per i tornei americani sul cemento di agosto e anche agli US Open, ultimo torneo dello Slam della stagione. A forte rischio anche la sua presenza per la semifinale di Coppa Davis contro la Francia, prevista a metà settembre a Lille.

Djokovic ha una striscia aperta di 51 slam consecutivi giocati a partire dagli Australian Open 2005. Questa settimana è annunciata una conferenza stampa a Belgrado per chiarire meglio i suoi piani per il resto della stagione 2017.