WTA Nanchang: Peng a fatica, Wang facile. Domani Jankovic

Kurumi Nara trascina al terzo Peng (tds n.2). Comodo invece il debutto di Wang (4). Subito fuori Zheng (7)

Primo turno non facile per Shuai Peng (tds numero 2) che contro la numero 98 del mondo Kurumi Nara vince solo al terzo con il punteggio di 7-5 4-6 6-3. Più semplice invece l’esordio per la numero 4 Qiang Wang che contro la qualificata Harriet Dart vince 6-4 6-1 e giocherà il secondo turno contro la connazionale Xinyun Han, che ha battuto 6-1 7-6(6) la lucky loser Peangtarn Plipuech. Eliminata invece la testa di serie numero 7 Saisai Zheng, battuta al terzo set dalla qualificata Eri Hozumi 2-6 6-2 6-0.

Negli altri incontri vittoria della giapponese numero 88 del ranking Nao Hibino contro Kai-Lin Zhang con il punteggio di 6-2 3-6 6-3 e della ventunenne Fangzhou Liu contro la qualificata Xiaodi You con il punteggio di 6-3 1-6 6-4. Aspettando l’esordio della numero 1 del seeding Shuai Zhang contro Kai-Chen Chang e di Kristyna Pliskova (tds numero 3) contro Su Jeong Jang, domani scenderanno sul centrale Arina Rodionova contro Ying-Ying Duan e Jelena Jankovic (tds numero 6) contro la qualificata Jiaqi Kang.

Risultati:

S. Hsieh b. X. Gao 6-3 7-6(4)

[Q] E. Hozumi b. [7/WC] S. Zheng 2-6 6-2 6-0

N. Hibino b. K. Zhang 6-2 3-6 6-3

F. Liu b. [Q] X. You 6-3 1-6 6-4

X. Han b. [LL] P. Plipuech 6-1 7-6(6)

[4] Q. Wang b. [Q] H. Dart 6-4 6-1

[Q] F. Xun b. [WC] W. Zheng 3-6 7-5 6-2

[2] S. Peng b. K. Nara 7-5 4-6 6-3