WTA Ranking: Begu e Bertens sugli scudi. Knapp -177 posti

Begu e Bertens, vincitrici dei due International della settimana, sono quelle che guadagnano più posti in top50. Sprofonda Karin Knapp, ferma dagli Australian Open

Anche per la WTA è stata una settimana di dieta: dopo Wimbledon si sono disputati solamente i due International di Bucarest e Gstaad, 280 punti alla vincitrice e 180 alla finalista.

LE PROTAGONISTE DELLA SETTIMANA – Le prime della classe hanno osservato un meritato riposo dopo le fatiche del terzo Slam stagionale. In Romania, la testa di serie più alta è stata appannaggio di Sevastova, n.17, mentre in Svizzera la numero uno del seeding era Garcia, n.20. Entrambe on son astate all’altezza delle aspettative degli organizzatori. I due tornei sono andati a Begu e Bertens. Irina-Camelia guadagna ben 20 posizioni e si assesta al 38° posto della classifica. Kiki Bertens, invece, si mette alle spalle “solo” 9 posti ma rientra in top30, al 26° posto. Possono ritenersi soddisfatte, anche se nella sconfitta, Anett Kontaveit (+5, n.27) e Julia Goerges (+5, n.40). L’estone partiva dal n.110 a inizio anno e ora si trova in top30, con velleità di entrare tra le 20 presto. Nonostante la tedesca sia alla seconda finale persa in poco più di un mese, non era così alta in classifica dal 26 giugno 2013 (n.36).

LA TOP TEN – Come anticipato nell’articolo di lunedì scorso, Konta (-3, n.7) non è riuscita a mantenere il best ranking per colpa dei punti della vittoria a Stanfonrd in uscita: 470 tamponati solo parzialmente con i 110 punti di Shenzen. Il suo posto lo prende la neo campionessa di Wimbledon, Muguruza (+1, n.4).

LE ITALIANE – Senza i punti dei quarti di finale di Bastad di un anno fa, Karin Knapp precipita di 177 posti, fino al n.531. L’altoatesina, sfortunatissima, ha giocato praticamente solo un torneo negli ultimi 11 mesi, gli Australian Open dove si è ritirata al primo turno per l’ennesimo infortunio. Perde 11 posti Sara Errani che torna pericolosamente vicina ad uscire dalla top100: oggi è n.98. Non ci sono variazioni di rilevo per le altre tre italiane in top100: Camila Giorgi perde una posizione (n.73), Schiavone (+3, n.71 ) e Vinci (+1, n.36) in lieve miglioramento.

GLI ALTRI MOVIMENTI – Segnaliamo i movimenti più interessanti. Colei che fa registrare la caduta più fragorosa è Yanina Wickmayer: perde in un colpo solo 47 posti e saluta la top100 (n.129). La belga fu n.12 nel lontanissimo 2010 e semifinalista agli US Open un anno prima. Poi le vicissitudini di salute e personali che l’hanno tenuta lontana dalle posizioni che contano. Ora affronta un altro crollo in classifica dopo l’uscita dei 280 punti del titolo di Washington DC. Perdono numerosi posti anche Laura Siegemund (-16, n.52), Katerina Siniakova (-12, n.56), Misaki Doi (-9, n.82), Lauren Davis (-8, n.35) e Alison Riske (-6, n.45). Va meglio a Sara Sorribes Tormo (+11, n.86), alla giovane ceca Tereza Martincova (+23, n.118) e a Aliaksandra Sasnovich (+9, n.91).

PUNTI IN SCADENZA – Questa settimana scadranno i punti di Montreal 2016. Quelle più interessate a queste cambiali sono le prime tre del ranking e Madison Keys: Halep perderà 900 punti, Pliskova 105, Kerber 350 e l’americana 585. Ciò significa che Karolina potrebbe mettere quasi 1000 punti tra lei e la rumena, consolidando la sua leadership. Simona sentirebbe il fiato sul collo di Kerber, che le rosicchia 550 punti e si troverebbe a poco meno di 150 punti dal n.2. Senza i punti della finale di un anno fa, Madison Keys è virtualmente fuori dalla top20.

Pos. Giocatrice Punti Tornei Diff. fine 2016 Diff. dal 17/07/17 1 Karolina Pliskova 6855 20 5 0 2 Simona Halep 6670 17 2 0 3 Angelique Kerber 5975 21 -2 0 4 Garbiñe Muguruza 4990 21 3 1 5 Elina Svitolina 4935 22 9 1 6 Caroline Wozniacki 4780 22 13 1 7 Johanna Konta 4750 21 3 -3 8 Svetlana Kuznetsova 4500 20 1 0 9 Venus Williams 4157 16 8 0 10 Agnieszka Radwanska 3985 22 -7 0 11 Dominika Cibulkova 3580 23 -6 0 12 Jelena Ostapenko 3530 23 32 0 13 Kristina Mladenovic 3155 24 29 0 14 Petra Kvitova 3135 17 -3 0 15 Serena Williams 2810 14 -13 0 16 Madison Keys 2353 15 -8 0 17 Anastasija Sevastova 2265 25 18 0 18 Anastasia Pavlyuchenkova 2160 23 10 0 19 Elena Vesnina 2121 23 -3 0 20 Caroline Garcia 1955 25 3 0

Teen Ranking

Nessun movimento nella classifica delle next-gen WTA. Tutte stabili le prime 10 teen del mondo

Il Teen-Ranking si ottiene limitando la classifica alle giocatrici nate dopo il 1° gennaio 1997.

Pos. Giocatrice Anno Class. WTA Diff. dal 17/07/17 1 Ostapenko, Jelena 1997 12 0 2 Konjuh, Ana 1997 21 0 3 Kasatkina, Daria 1997 33 0 4 Bellis, Catherine 1999 43 0 5 Osaka, Naomi 1997 46 0 6 Vikhlyantseva, Natalia 1997 67 0 7 Vondrousova, Marketa 1999 74 0 8 Blinkova, Anna 1998 115 0 9 Aryna Sabalenka 1998 118 0 10 Francoise Abanda 1997 120 0

Nation Ranking

Grazie ai 20 posti in più di Begu, la Romania recupera 3 posizioni in classifica (n.6). L’Italia è a quota 180 punti.

Il Nation Ranking si ottiene sommando il ranking delle prime tre giocatrici di ciascuna nazione.

Pos. Nazione Punteggio Diff. dal 17/07/17 1 Stati Uniti 40 0 Repubblica Ceca 40 0 3 Russia 45 0 4 Francia 77 0 5 Germania 92 0 6 Romania 93 3 7 Spagna 100 -1 Croazia 100 -1 9 Cina 108 -1 10 Australia 121 –

Casa Italia

Molte novità: Schiavone scavalca di nuovo Camila Giorgi e torna n.2 d’Italia. Esce dalla top 20 nazionale Karin Knapp (n.21). Al suo posto c’è la diciannovenne Lucrezia Stefanini (n.20).

Il ranking medio delle top 5 italiane è 82,6.

Pos. Giocatrice Class. WTA Diff. dal 17/07/17 1 Roberta Vinci 36 0 2 Francesca Schiavone 71 1 3 Camila Giorgi 73 -1 4 Sara Errani 98 0 5 Jasmine Paolini 135 0 6 Martina Trevisan 154 0 7 Georgia Brescia 206 0 8 Camilla Rosatello 266 0 9 Giulia Gatto-Monticone 268 1 10 Jessica Pieri 269 -1 11 Martina Di Giuseppe 318 0 12 Deborah Chiesa 352 4 13 Cristiana Ferrando 354 -1 14 Alice Matteucci 395 0 15 Martina Caregaro 402 0 16 Camilla Scala 426 1 17 Anastasia Grymalska 441 3 18 Stefania Rubini 462 1 19 Claudia Giovine 476 -1 20 Lucrezia Stefanini 515 –

LE TOP 50

Legenda: nelle top 50 trovate, in ogni riga: classifica-variazione ripeto alla settimana precedente-nazionalità-giocatrice- anni-punti-tornei

1 0 [CZE] Karolina Pliskova 25 6855 20

2 0 [ROU] Simona Halep 25 6670 17

3 0 [GER] Angelique Kerber 29 5975 21

4 △1 [ESP] Garbiñe Muguruza 23 4990 21

5 △1 [UKR] Elina Svitolina 22 4935 22

6 △1 [DEN] Caroline Wozniacki 27 4780 22

7 ▽3 [GBR] Johanna Konta 26 4750 21

8 0 [RUS] Svetlana Kuznetsova 32 4500 20

9 0 [USA] Venus Williams 37 4157 16

10 0 [POL] Agnieszka Radwanska 28 3985 22

11 0 [SVK] Dominika Cibulkova 28 3580 23

12 0 [LAT] Jelena Ostapenko 20 3530 23

13 0 [FRA] Kristina Mladenovic 24 3155 24

14 0 [CZE] Petra Kvitova 27 3135 17

15 0 [USA] Serena Williams 35 2810 14

16 0 [USA] Madison Keys 22 2353 15

17 0 [LAT] Anastasija Sevastova 27 2265 25

18 0 [RUS] Anastasia Pavlyuchenkova 26 2160 23

19 0 [RUS] Elena Vesnina 30 2121 2

20 0 [FRA] Caroline Garcia 23 1955 25

21 △1 [CRO] Ana Konjuh 19 1785 21

22 △1 [SUI] Timea Bacsinszky 28 1764 16

23 ▽2 [USA] Coco Vandeweghe 25 1749 16

24 0 [AUS] Daria Gavrilova 23 1740 21

25 0 [CZE] Barbora Strycova 31 1725 24

26 △9 [NED] Kiki Bertens 25 1665 26

27 △5 [EST] Anett Kontaveit 21 1660 21

28 0 [CHN] Shuai Zhang 28 1645 28

29 ▽3 [CRO] Mirjana Lucic-Baroni 35 1632 19

30 △4 [ESP] Carla Suárez Navarro 28 1555 24

31 ▽2 [UKR] Lesia Tsurenko 28 1543 21

32 ▽2 [CHN] Shuai Peng 31 1525 24

33 ▽2 [RUS] Daria Kasatkina 20 1520 22

34 ▽1 [SVK] Magdalena Rybarikova 28 1479 10

35 ▽8 [USA] Lauren Davis 23 1476 22

36 △1 [ITA] Roberta Vinci 34 1375 22

37 △4 [CZE] Kristyna Pliskova 25 1343 23

38 △20 [ROU] Irina-Camelia Begu 26 1316 26

39 ▽1 [AUS] Samantha Stosur 33 1305 23

40 △5 [GER] Julia Goerges 28 1290 22

41 △1 [CZE] Lucie Safarova 30 1280 22

42 △1 [HUN] Timea Babos 24 1261 28

43 ▽3 [USA] Catherine Bellis 18 1228 18

44 △2 [FRA] Alizé Cornet 27 1212 22

45 ▽6 [USA] Alison Riske 27 1205 23

46 △3 [JPN] Naomi Osaka 19 1155 24

47 0 [KAZ] Yulia Putintseva 22 1135 27

48 △3 [CHN] Qiang Wang 25 1120 24

49 △1 [GER] Mona Barthel 27 1114 28

50 △2 [CRO] Donna Vekic 21 1110 28

LA RACE

Legenda: trovate, in ogni riga: classifica-variazione ripeto alla settimana precedente-nazionalità-giocatrice- anni-punti-tornei

1 0 [ROU] Simona Halep 25 4020 11

2 0 [CZE] Karolina Pliskova 25 3827 13

3 0 [ESP] Garbiñe Muguruza 23 3793 13

4 0 [USA] Venus Williams 37 3667 10

5 0 [UKR] Elina Svitolina 22 3570 13

6 0 [GBR] Johanna Konta 26 3455 14

7 0 [LAT] Jelena Ostapenko 20 3362 14

8 0 [DEN] Caroline Wozniacki 27 3216 14

9 0 [FRA] Kristina Mladenovic 24 2837 15

10 0 [RUS] Svetlana Kuznetsova 32 2585 12

11 0 [RUS] Elena Vesnina 30 1725 16

12 △3 [LAT] Anastasija Sevastova 27 1723 17

13 ▽1 [RUS] Anastasia Pavlyuchenkova 26 1707 15

14 ▽1 [GER] Angelique Kerber 29 1679 14

15 ▽1 [USA] Coco Vandeweghe 25 1667 11

16 0 [FRA] Caroline Garcia 23 1601 16

17 0 [CRO] Mirjana Lucic-Baroni 35 1480 13

18 0 [SVK] Magdalena Rybarikova 28 1479 10

19 △2 [EST] Anett Kontaveit 21 1473 13

20 △3 [NED] Kiki Bertens 25 1469 19