ATP Ranking: la lunga caduta di Novak Djokovic

Djokovic uscirà dai primi 4 settimana prossima dopo oltre 10 anni e se le voci sullo stop di 2-3 mesi saranno confermate, rischia di uscire dalla top-10 entro fine anno

La settimana appena conclusa offre pochi spunti: Isner vince il suo terzo titolo sull’erba di Newport (11esimo in totale, di cui nessuno in Europa o in Asia), il giovane Rublev rompe il ghiaccio e vince il primo titolo in carriera a Umago (ed entra in top-50 per la prima volta), l’immarcescibile Ferrer vince il 27esimo titolo della carriera sulla terra di Bastad e torna a candidarsi per una testa di serie agli US Open.

Riassumiamo subito i fatti salienti della settimana:

La top-10 resta invariata

Isner (20) rientra in top-20 ai danni di Kyrgios (21)

Best ranking per M.Zverev (25,+3) e Rublev (49,+25)

Risalgono Ferrer (33,+17), Dolgopolov (67,+22) e Kuznetsov (71,+17)

Debutta in top-100 Djere (91,+15), best ranking per Giannessi (84) e Laaksonen (95)

Ci sono buone notizie dagli italiani delle retrovie:

Fognini resta numero 1 d’Italia, ma scende al 31 (-4)

Abbiamo 5 top-100 : Fognini (31), Lorenzi (36), Seppi (80), Giannessi (84) e Fabbiano (89)

: Fognini (31), Lorenzi (36), Seppi (80), Giannessi (84) e Fabbiano (89) Oltre a Giannessi, best ranking per Berrettini (173,+56), che ha guadagnato oltre 500 posizioni in un anno

Non ci sono particolari novità nella Race to London, con Isner che guadagna 10 posizioni e risale al 23esimo posto. Invariati i primi 8: Nadal, Federer, Thiem, Wawrinka, Cilic, A.Zverev, Djokovic e Murray, con Dimitrov e Berdych come primi inseguitori.

Nella Race to Milan Rublev sale al numero 3, guadagna 3 posizioni anche Shapovalov, che però è 11esimo e ancora fuori dai primi 7. Ad oggi, i qualificati sarebbero: A.Zverev (che però è qualificato anche per le Finals), Khachanov, Rublev, Coric, Medvedev, Chung e Tiafoe. I primi inseguitori sono Donaldson, Escobedo e Ruud. Il nostro Berrettini risale in 16esima posizione ed è il migliore degli italiani, molto più indietro Quinzi (35), unico altro italiano tra i primi 50.

Svolti tutti i compiti, ci occupiamo di quanto accaduto a Djokovic negli ultimi 14 mesi e di ciò che potrebbe accadere nei prossimi. Oggi il serbo è numero 4, settimana prossima usciranno i 1000 punti ottenuti in Canada nel 2016 (ultimo grande successo di Djokovic) e scenderà al numero 5. Djokovic settimana prossima uscirà dai primi 4 per la prima volta dopo 10 anni: salì al numero 3, dal numero 5, a fine Wimbledon 2007.

Djokovic ritocca il proprio record di punti ATP con la vittoria al Roland Garros 2016, salendo a 16950 punti, oltre 8000 punti di vantaggio su Murray. Da allora il declino è stato lungo, ma lento, non una caduta improvvisa e verticale. Basti pensare che negli ultimi 14 mesi Djokovic ha comunque vinto un Masters 1000 (Canada 2016), altri 2 titoli (Doha 2017 ed Eastbourne 2017) e disputato altre tre finali importanti (US Open 2016, ATP Finals 2016 e Roma 2017). Per scendere da numero 1 con il record di punti a numero 5 ha impiegato 14 mesi e mezzo, non poche settimane. Ecco i gradini che hanno segnato la discesa, le date corrispondono ai giorni di pubblicazione del ranking (non rendiamo conto nei dettagli degli shift di calendario):

06.2016 // Djokovic vince il RG 2016 e fa il record di punti (16950)

07.2016 // Djokovic esce al 3T a Wimbledon, scende a 15040

08.2016 // Djokovic vince in Canada e risale a 16040

08.2016 // Djokovic viene eliminato al 1T alle Olimpiadi, perde i punti ottenuti in Canada nel 2015 e scende a 15440

08.2016 // Djokovic non partecipa a Cincinnati e scende a 14840

09.2016 // Djokovic perde la F degli US Open e scende a 14040

10.2016 // Djokovic non va a Pechino e scende a 13540

10.2016 // Djokovic si ferma in SF a Shanghai e scende a 12900

11.2016 // Djokovic si ferma ai QF a Bercy, scende a 10780 e scende al numero 2 anche a causa dell’uscita dei punti delle Finals 2015

11.2016 // Djokovic si arrende a Murray in F alle ATP Finals e chiude l’anno al numero 2 con 11780 punti, quasi 5000 meno di fine 2015 (16585)

01.2017 // Djokovic conferma il titolo a Doha e resta numero 2 con 11780 punti

01.2017 // Djokovic perde al 2T agli Australian Open e scende sotto quota 10000, ma resta ampiamente numero 2 con 9825 punti

02.2017 // Djokovic perde i punti ottenuti a Dubai 2016 e scende a 9735 punti

03.2017 // Djokovic perde ai QF ad Acapulco da Kyrgios e torna a 9825

03.2017 // Djokovic perde ancora da Kyrgios, stavolta al 4T, ad Indian Wells escende a 8915 punti

04.2017 // Djokovic dà forfait a Miami e scende a 7915, ma è ancora numero 2

04.2017 // Djokovic perde da Goffin ai QF a Montecarlo, ma risale a 8085 punti

05.2017 // Escono i punti di Madrid 2016, ora Djokovic ha 7085 punti

05.2017 // Djokovic perde da Nadal in SF a Madrid ed escono i punti di Roma 2016, ora Djokovic ha 6845 punti, ma è ancora numero 2

05.2017 // Djokovic conferma la F a Roma, perde da A.Zverev e risale a 7445 punti, presentandosi al RG come numero 2, come in Australia.

06.2017 // Djokovic si ferma ai QF al Roland Garros e scende al numero 4 con 5805 punti

07.2017 // Djokovic vince Eastbourne, risale a 6055, resta numero 4, ma grazie allo speciale algoritmo verde, va a Wimbledon come testa dis erie numero 2

07.2017 // Djokovic si ritira ai QF a Wimbledon, risale a 6325 punti, ma resta numero 4

07.2017 // A Djokovic usciranno i punti ottenuti in Canada nel 2016 e scenderà al numero 5 con 5325 punti, meno di un terzo rispetto a 14 mesi prima.

Ed ora vediamo quanto potrebbe ancora scendere Nole:

Saltando gli US Open perderebbe 1200 punti, scenderebbe a 4125 punti, dovrebbe scendere tra le posizioni 6 e 7 dopo gli US Open

Se l’infortunio non gli consentisse di giocare a Shanghai, scenderebbe a 3765, realisticamente sarebbe numero 8

Un’assenza che si dovesse prolungare oltre lo farebbe scendere a 3585 dopo Bercy, forse ancora tra i primi 8 e al limite della qualificazione per le Finals

Saltasse anche le Finals, concluderebbe l’anno a 2585 punti, al limite della top-10

Se decidesse di rientrare agli Australian Open, senza disputare Doha, entrerebbe in tabellone con una testa di serie tra la 13 e la 16 (stima grossolana, ma realistica) grazie ai 2355 punti

Chiudiamo con un in bocca al lupo a Nole, che si rimetta al più presto e torni ad essere un Fab-4 a tutti gli effetti.