David Ferrer è il quarto tennista di almeno 35 anni a vincere un titolo nel 2017

Otto invece i tennisti almeno trentenni a vincere un titolo nel 2017

Non è un circuito per ragazzini e questo 2017 lo sta dimostrando sempre più. L’ultima conferma arriva dal torneo di Bastad dove David Ferrer, vincendo in finale con Dolgopolov, è diventato il quarto tennista di almeno 35 anni a conquistare un titolo in questa stagione. Gli altri sono: Roger Federer, neanche a dirlo, Feliciano Lopez e Victor Estrella Burgos.

Ecco la tabella dei titoli:

Il dato viene inoltre amplificato dal numero dei trentenni riusciti a vincere almeno un titolo in questa stagione. In tutto sono 8 per un totale di 13 tornei (nel dettaglio è importante ricordare che sono considerati anche Murray e Djokovic ancora ventinovenni al momento del trionfo).

Anche qui la tabella dei titoli: