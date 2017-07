WTA Bastad: Paolini a lezione da Suarez, Trevisan lotta

Avversarie diverse e sconfitte diverse per le due azzurre impegnate all'International svedese. Jasmine Paolini, alla prima esperienza sul tour, strappa appena un game. Meglio Martina Trevisan

Un primo turno davvero molto duro attendeva l’azzurra Jasmine Paolini a Bastad, che era opposta a Carla Suarez Navarro, t.d.s. 5 del torneo. Il match si prospettava duro e così è stato. Paolini ha vinto un solo game, perdendo 6-1 6-0. Nel corso dell’intera partita, come si può intuire dal punteggio, c’è stata una sola giocatrice in campo, la spagnola, che ha spadroneggiato sul campo grazie al maggior peso di palla e agli angoli migliori dei propri colpi, che hanno sempre messo Jasmine sulla difensiva. C’è stato un solo momento in cui il match è sembrato potersi riaprire, quando sotto 6-1 2-0 Paolini ha avuto due palle del contro-break che le avrebbero consentito di rimanere in scia quantomeno nel secondo set, ma Suarez Navarro ha giocato solido e ha annullato entrambe le chance. Paolini ha messo in campo un tennis troppo leggero ed è stata costretta al cosiddetto “tergicristallo” nella maggioranza dei punti.

C’è stata più lotta tra Martina Trevisan, qualificatasi ieri per il main draw del torneo svedese, e Viktorija Golubic, che ha nazionalità svizzera. L’azzurra ha sì capitolato di fronte alla svizzera, ma l’ha fatto a testa alta, lottando fino all’ultimo. Nel primo set si sono visti molti break (5 in totale), con quello decisivo arrivato nel nono gioco a favore di Golubic che poi, servendo per il set nel decimo gioco, chiude il set 6-4 in proprio favore. Nel secondo set Martina resiste fino al 3-3 pari, poi al settimo gioco subisce un break che si rivela decisivo. Golubic concede una palla break nell’ottavo gioco, ma Trevisan in quest’occasione colpisce largo un lob e poi la svizzera si porta 5-3. In maniera un po’ inclemente per l’azzurra, Golubic conclude il match con un altro break, vincendo 6-4 6-3. La partita è stata composta di lunghi e lottati scambi da fondo e la differenza l’ha fatta la maggior abitudine mentale ai tornei maggiori della svizzera, che si è rivelata più cinica nei momenti cruciali del match. La sfida aveva anche il fascino dell’incontro tra una destrorsa (Golubic) ed una mancina (Trevisan). L’azzurra ha cercato di mettere gli scambi sul piano della resistenza, giocando spesso palle alte e ricche di top-spin, ma spesso e volentieri Golubic è riuscita a spingere sulle palle non troppo penetranti di Martina e così il match è andato alla svizzera

(in aggiornamento)

Risultati:

[5] C. Suarez Navarro b. J. Paolini 6-1 6-0

V. Golubic b. [Q] M. Trevisan 6-4 6-3

[Q] K. Kozlova b. [W] M. Bjorklund 3-6 6-2 7-6(4)

E. Mertens b. [Q] I. Bara 6-2 4-6 6-2

A. Krunic b. [Q] C. Lister 6-1 6-2

[Q] A. Rus b. P. Tig 6-2 6-3

[LL] V. Tomova b. [8] J. Goerges 6-4 2-2 rit.