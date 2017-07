ATP Amburgo: Ferrer non si ferma, avanti anche Schwartzman

Dopo il successo in Svezia lo spagnolo supera il primo turno battendo Basilashvili in 3 set. L'argentino e Florian Mayer sono già ai quarti, fuori Verdasco

Terza giornata di tennis in Germania, la prima graziata dalla pioggia, dopo due giorni in cui si è potuto giocare solo grazie alla particolarissima copertura a ombrello del Campo Centrale, tanto discutibile esteticamente, quanto efficace. Oggi si sono recuperate diverse partite in programma nella giornata di ieri sul Campo 1, ma non disputate per colpa appunto della pioggia incessante. In una di queste, David Ferrer ha avuto la meglio su un incostante Nikoloz Basilashvili, in un match che ha dato conferma, dopo il successo di Bastad, della ritrovata condizione fisica di Ferru, che sembra essersi tornato a muovere per il campo leggero come ai bei tempi. Probabilmente un match così Ferru qualche mese fa, lo avrebbe perso. Nel primo set lo spagnolo si mette a fare il metronomo da fondo e Basilashvili vede ben poco il campo: errori chilometrici per il georgiano, mai in grado di stare a contatto con lo spagnolo e rapido 6-2. Il georgiano entra in partita solo nei primi lottatissimi game del secondo set dove i due si annullano palle break a pioggia: da allora Basilashvili trova maggiore continuità nei suoi colpi e aumenta la pesantezza del suo efficace diritto, offrendo forse il meglio del suo tennis, contro un Ferrer comunque sempre solido e mai fuori dalla partita. Dopo uno scambio di break e controbreak tra il sesto e l’ottavo gioco, Basilashvili chiude il parziale. Nel set decisivo, Ferrer non cala l’intensità dei suoi colpi e approfitta di un calo fisico del suo avversario: lo spagnolo breakka due volte, vola 5-1, poi cede un servizio ma chiude alla seconda occasione con un 6-4 al terzo. Sesta vittoria consecutiva per David, che fronteggerà domani Delbonis. Si recuperavano anche i match di Bedene che non ha avuto alcuna difficoltà contro il lucky loser Hernandez-Fernandez, spazzato via in due rapidi set e quello che vedeva protagonisti Verdasco e Vesely: dopo il set per parte vinto al tie break nella giornata di ieri, è stato il ceco a spuntarla nel set decisivo odierno, portato a casa per 6-3, recuperando un break di svantaggio.

Due erano invece gli ottavi in chiusura di programma sul Centrale, che hanno disegnato il primo quarto di finale del tabellone. Florian Mayer ha avuto la meglio in tre set su Andrey Kuznetsov, mostrando il solito tennis eclettico che ha deliziato il pubblico tedesco, accompagnato per altro da una condizione fisica invidiabile. Dopo il primo set deciso da un break in apertura siglato dal tedesco, c’è stata vera battaglia negli altri due parziali. La spunta Mayer al terzo set, raggiungendo per la seconda volta in stagione dopo Halle, i quarti di finale. Mayer se la vedrà con la testa di serie numero 6 del torneo, Diego Schwarztman che ha avuto ragione in tre set del qualificato Stebe, in una partita decisa fondamentalmente nel secondo set: dopo un pessimo primo parziale, El Peque argentino si fa recuperare per due volte il break di vantaggio, nel cuore di un set che ha vissuto momenti di tennis pregevole. Stebe prova ad aggrapparsi più che può al match con grande cuore e generosità, ma cede nel decisivo nono gioco la battuta e infine crolla nel terzo set, dove cede raccimolando appena due game. Bella vittoria per l’argentino contro un avversario decisamente in ottima forma e autore fin qui di un’ottima stagione, che lo vedeva a gennaio come numero 446, e ora dentro i primi 130 giocatori al mondo. Domani si concludono gli ottavi di finale, prima di entrare nella fase calda del torneo.

Risultati:

2° turno

[6] D. Schwartzman b. [Q] C. Stebe 1-6 6-4 6-2

F. Mayer b. A. Kuznetsov 6-3 4-6 6-4

1° turno

J. Vesely b. [7] F. Verdasco 7-6(7) 6-7(0) 6-3

A. Bedene b. [LL] J. Hernandez-Fernandez 6-1 6-2

[8] D. Ferrer b. N. Basilashvili 6-2 3-6 6-3

Matteo Orlandi