ATP Gstaad: Lorenzi non tradisce, ora Gulbis

Paolino riparte dopo la sconfitta in finale a Umago e liquida Chiudinelli in due set. Al secondo turno sfida contro il lettone che ha superato il qualificato Brands

Dopo la pioggia di ieri, ripartono gli incontri allo “Safra Sarasin” Swiss Open 2017. In campo il nostro Paolino Lorenzi, che dopo la bella finale di Umago continua il suo cammino in giro per l’Europa. Suo avversario di oggi Marco Chiudinelli, giocatore di casa e con il quale ha avuto precedenti abbastanza combattuti, ma che lo vedono in vantaggio 2-0. Lorenzi scende in campo con una vistosa fasciatura al polpaccio sinistro, ma la mobilità dello stantuffo toscano non sembra risentirne, nonostante il campo sia pesante. Primo set che vede Lorenzi portarsi in vantaggio di un break e servire per il set, ma lo svizzero recupera all’ultima occasione utile e porta il primo parziale al tie break, salvando due set point sul 5-4. L’italiano però non si perde d’animo e conquista il primo set per 7 punti a 3. Secondo set senza occasioni per entrambi, almeno fino a quando lo svizzero non decide di auto-breakkarsi, sostanzialmente: doppio fallo per il 30-40 a servizio perso. Lorenzi fiuta il momento, annulla una palla break sul 4-3 giocando in modo intelligente, e breakka a zero l’avversario concludendo con una risposta definitiva al primo match point. Buona prova di Paolo, che si garantisce il secondo turno contro Gulbis.

Risultati:

Primo turno

E. Gulbis b. [Q] D. Brands 6-4 6-4

[5] P. Lorenzi b. [WC] M. Chiudinelli 7-6(2) 6-3

Secondo turno

[6] R. Haase b. T. Monteiro 7-5 7-5

Corrado Boscolo