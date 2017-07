ATP Montreal: al posto di Djokovic entrerà Anderson

Senza Novak Djokovic a Montreal accederà al tabellone principale Anderson, mentre a Cincinnati il fortunato sarà Coric

La notizia della fine della stagione di Novak Djokovic avrà di sicuro sconcertato i suoi fan, così come il 26 luglio dell’anno scorso Roger Federer aveva gettato nello sconforto i propri, ma questa volta gli estimatori del campione di Belgrado possono confidare in un periodo di stop che potrà essere proficuo per Nole. Ciò nonostante il tennis non si ferma mai e subito si pensa ai tornei imminenti. Stiamo parlando degli eventi sul cemento in preparazione all’ultimo Slam dell’anno e si comincerà con Montreal: senza Djokovic subentrerà Kevin Anderson, mentre Donald Young sale al primo posto degli “esclusi”, dunque sarebbe il primo ad entrare in caso di ulteriori ritiri.

Si delinea così anche il main draw di Cincinnati, a cui accederà Borna Coric, grazie all’abbandono di Nole e il primo alternate sarà Benoit Paire.