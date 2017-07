Federer, il relax post-Wimbledon è in Sardegna

"Vacanze sarde" per l'otto volte campione di Wimbledon. In attesa di scegliere se giocare Montreal, Federer si rilassa a Porto Cervo con moglie e gemelli

Non certo una vacanza “da plebei” per il signor Federer, ma non poteva essere altrimenti dopo che l’ultimo titolo – robetta, l’ottavo Wimbledon – gli ha fruttato oltre due milioni di sterline. Mirka avrà faticato poco per convincere Roger a concederle – gemelli al seguito – una vacanza in una località esclusiva, tanto più che la decisione riguardo al Masters 1000 di Montreal non è ancora stata presa. Che il “capofamiglia” torni in campo in Canada oppure a Cincinnati, nel frattempo ha portato tutta la famiglia godersi un soggiorno in Gallura.

“La Nuova Sardegna” ha comunicato l’indiscrezione poi ripresa dagli altri quotidiani locali con tanto di “paparazzata”. Il campione elvetico avrebbe raggiunto l’isola lo scorso lunedì, in particolar modo la zona settentrionale che l’aveva già ospitato nel 2003 e nel 2012. Del resto nei pressi di Portisco, in Gallura, è attraccato il suo lussuoso yacht a nome “Ipanemas“. Sembra che Roger sia stato intravisto in quella zona e successivamente a Porto Cervo, dove è stato fotografato con Mirka e i gemelli.