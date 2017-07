Novak Djokovic farà un annuncio alle 14:30

L'ex numero 1 ha programmato una conferenza stampa a Belgrado alle 14:30. Scioglierà i dubbi sul suo futuro?

Sono giorni difficili per Novak Djokovic e per i suoi tifosi. Le indiscrezioni secondo cui sarà costretto a rimanere lontano dai campi fino al termine della stagione non sono ancora state confermate, mentre la sua uscita dai primi 4 del ranking sarà una certezza tra meno di una settimana. In questo clima di incertezza sembra che il serbo sia intenzionato a fare luce con una conferenza stampa in programma per oggi a Belgrado alle ore 14:30. Verrà trasmessa in diretta streaming sul portale dell’emittente serba RTS: sarà visibile qui, per gli esperti delle lingue balcaniche.

Difficilmente l’ex n.1 convocherebbe una conferenza stampa per annunciare che è pronto a rientrare in campo. C’è quindi da temere, purtroppo, che il suo fastidio al gomito sia davvero più serio di quanto ipotizzato dopo il suo ritiro contro Berdych a Wimbledon. A patto, ovviamente, di non immaginare un annuncio shock come quello di Maria Sharapova nel marzo 2016.

Qualora il serbo dovesse confermare il suo forfait per la stagione su cemento nordamericano, US Open compresi, porrebbe fine a una striscia di 51 Slam consecutivi iniziata con gli Australian Open 2005, il primo Major disputato da Nole in carriera.