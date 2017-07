Ufficiale: Novak Djokovic non giocherà più nel 2017

È arrivato l'annuncio. Djokovic interromperà una striscia di 51 Slam consecutivi. Lo rivedremo nel 2018, e probabilmente non sarà in top 10

“Ho preso la decisione di non disputare più alcun torneo nel 2017“. Così si è espresso Novak Djokovic nella diretta Facebook con cui ha anticipato la conferenza stampa programma per le 14:30. L’ex n.1 del mondo chiuderà quindi la stagione con il ritiro a Wimbledon contro Berdych: rientrerà in campo solo nel 2018. La causa è il fastidio al gomito che si è rivelato più grave del previsto. Mancando l’appuntamento con gli US Open, Nole interromperà una striscia di 51 Slam consecutivi. Proprio per quanto riguarda i Major il 2017 sarà la peggiore stagione di Djokovic dal 2006, l’ultima volta in cui non aveva raggiunto neanche una semifinale.

Con sole 37 partite disputate in stagione – ne aveva giocate meno, 35, solo nel 2005 – il serbo uscirà quasi certamente dalla top 10 a fine stagione.

Djokovic è apparso molto sereno in video, ma ha dato a intendere che le condizioni del suo gomito sono abbastanza delicate. “Dopo un paio di mesi senza toccare la racchetta, penso che potrò ricominciare ad allenarmi. Ho intenzione di ricostruire il mio corpo e il mio gioco al meglio”

“Wimbledon è stato probabilmente il torneo più duro per me. Ho provato molto dolore. Il problema al gomito mi ha spinto a rivolgermi ai maggiori esperti del settore, specialmente negli ultimi due mesi quando ho percepito un peggioramento dell’infortunio. Tutti hanno concordato nel consigliarmi un periodo di riposo. Purtroppo non è un infortunio per cui esistono rimedi a breve termine: devo attendere la naturale riabilitazione“.

Curiosamente le parole di Nole arrivano esattamente 12 mesi dopo quelle di Roger Federer, che nel post-Wimbledon annunciava che sarebbe rientrato in campo solo nel 2017. Per poi vincere praticamente tutto: il serbo avrà scelto il 26 luglio per questo motivo?

(in aggiornamento)