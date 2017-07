WTA Nanchang: buon esordio per Kristyna Pliskova. Fuori Zhang e Wang

La ceca avanza e chiude la partita dopo cinque match point. Eliminate la testa di serie numero uno, Zhang, e la numero quattro, Wang

L’International di Nanchang di certo non catalizzerà l’attenzione degli appassionati di tennis, non solo per la notizia rilasciata oggi da Novak Djokovic, ma anche per la sua posizione “sfortunata”, a metà tra Wimbledon e il cemento nordamericano con tanti altri tornei che contemporaneamente si stanno disputando in Europa. In virtù di ciò, pochi nomi degni di nota sono presenti in questo tabellone, ma tra loro spiccano quello di Jelena Jankovic e Kristyna Pliskova. La gemella di Karolina oggi ha esordito battendo Jang e al prossimo turno troverà Hibino. Qualora sia Pliskova che Jankovic dovessero vincere anche il prossimo match, si ritroverebbero faccia a faccia già ai quarti di finale. Peccato per la testa di serie numero 4, Qiang Wang, che, dopo il primo incontro vinto agevolmente, è stata eliminata dalla Han in tre set, di cui i primi due molto combattuti (5-7 7-6 6-3). Finisce subito il torneo della prima testa di serie del tabellone, Shuai Zhang, sconfitta anche lei in tre set dalla Chang in una partita protrattasi per tre ore.

Risultati:

X.Y Han b. [4] Q. Wang 5-7 7-6(2) 6-3

T. Martincova b. A. Kudryavtseva 7-5 2-6 6-4

[3] Kr. Pliskova b. S.J Jang 6-3 7-6(4)

S-W Hsieh b. E. Hozumi 4-6 6-3 6-4

[1] S. Zhang b. K-C Chang 4-6 7-6(6) 4-6

Ar. Rodionova b. F. Liu 6-4 6-2