ATP Amburgo: avanti Khachanov, fuori Ferrer e Simon

Fuori altre tre teste di serie nel già falcidiato torneo tedesco: Delbonis elimina Ferrer a sorpresa, delude Benoit Paire contro Kicker mentre Simon si arrende a Kohlschreiber

Si chiudono gli ottavi di finale ad Amburgo, dove prosegue la moria di teste di serie. Nel 500 meno 500 che ci sia, cadono oggi infatti altre due teste di serie. Cede a sorpresa David Ferrer, numero 8 del seeding e fresco vincitore a Bastad: la sconfitta avviene per mano del redivivo Federico Delbonis che dopo una stagione fin qui piena di amarezze, trova la prima vera soddisfazione del suo 2017, rimontando l’ex numero 3 al mondo in entrambi i set in maniera decisamente sorprendente . Nel primo parziale Ferrer conduceva tranquillamente le operazioni trovandosi avanti per 5-1 dopo una ventina di minuti. Succede poi l’imprevedibile: Delbonis inizia a giocare a tutto braccio, Ferrer trova sempre meno il campo e l’argentino compie una clamorosa rimonta vincendo sei giochi consecutivi e aggiudicandosi il set per 7-5. Nel secondo parziale Delbonis si autobreakka con quattro gratuiti nel primo game, va sotto due a zero ma poi riprende la marcia inarrestabile. Toglie due volte il servizio allo spagnolo, perde la battuta quando va a servire ma rimedia con l’ennesimo break nel gioco successivo chiudendo 7-5 6-3 in un’ora e 45 minuti. Primo quarto di finale stagionale per Delbonis che sta risalendo in classifica dopo un inizio di stagione pieno di primi turni.

Cade anche la testa di serie numero 5, Benoit Paire che chiude la sua deludentissima campagna sulla terra estiva europea perdendo a Umago da De Schepper e in Germania da Nicolas Kicker, numero 96 ATP. 6-4 7-6 in un’ora e 36 minuti in favore dell’argentino che trova i suoi terzi quarti di finale ATP, dopo Rio e Lione, tutti conquistati in questo 2017z Kicker se la vedrà con il padrone di casa Philipp Kohlschereiber che estromette la testa di serie numero 4 Gilles Simon in tre set: Kohli ha dato la sensazione di essere superiore all’avversario odierno lungo tutta la partita, mostrando un tennis in discreta ripresa e facendo sempre male sulla diagonale del rovescio ad un Simon quasi sempre incapace di trovare soluzioni che riuscissero a mettere in difficoltà il tedesco. Vinto agevolemente il primo set, Kohlschreiber si è complicato la vita nel secondo iniziando a regalare troppo da fondo soprattutto con un dritto spesso ballerino. Simon cresce, non sbaglia mai e breakka per ben tre volte l’avversario portando il match al terzo set: nel parziale decisivo Kohlschreiber riduce al minimo gli errori e torna a comandare gli scambi con la fluidità del primo set. I break decisivi arrivano nel primo e nel settimo gioco: quarta vittoria in nove incontri per il tedesco contro Gillou, ancora lontano dai suoi standard abituali, incappato in una stagione fin qui nera.

Nella parta alta del tabellone invece rispetta il pronostico la testa di serie numero 3 Karen Khachanov, che puó ora legittimamente fregiarsi del titolo di favorito del torneo: bella vittoria in tre set contro il coriaceo Aljaz Bedene. Dopo il primo tiratissimo set, privo di palle break, vinto dal russo al tie break vinto dal russo, il primo a rompere il servizio è lo sloveno naturalizzato inglese che porta a casa per 7-5 il secondo parziale. La guerra dei servizi si placa nel terzo set dove Khachanov ha la meglio lottando sul filo di lana: guadagna il break nel primo game, subisce il controbreak ma trova l’allungo decisivo sul 4-4, con il break che lo porta a servire per il match e a chiudere l’incontro. Domani ci sarà per lui Delbonis.

Nello spicchio di tabellone più alto originariamente presidiato dal leader del seeding Ramos-Vinolas, si confronteranno invece in quarti Jiri Vesely e il lucky loser Leo Mayer. Vesely batte sul Campo 1 in due set Horacio Zeballos con un doppio 6-4, mentre il campione di Amburgo nel 2014 Leo Mayer ha regolato Struff in due set: primo parziale dominato dall’argentino solido e concentrato da fondo. Nel secondo set servizi rispettati fino al nono gioco dove l’argentino è bravo a salvare due set point, per poi breakkare il tedesco nel game successivo e chiudere 6-2 7-5. Domani giornata di quarti di finale, in un torneo apertissimo a qualsiasi esito finale.

Risultati:

[LL] L. Mayer b. J. Struff 6-2 7-5

J. Vesely b. H. Zeballos 6-4 6-4

[3] K. Khachanov b. A. Bedene 7-6(4) 5-7 6-4

[Q] F. Delbonis b. [8] D. Ferrer 7-5 6-3

N. Kicker b. [5] B. Paire 6-4 7-6(7)

P. Kohlschreiber b. [4] G. Simon 6-3 3-6 6-2

Matteo Orlandi