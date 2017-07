Bouchard si allena con Agassi: “È una grande ispirazione”

Nei giorni precedenti all'esibizione di Atlanta, la canadese ha fatto tappa a Las Vegas per allenarsi con Andre Agassi

L’attuale numero 69 del mondo Eugenie Bouchard sta cercando di ritrovare se stessa e il suo tennis ormai da molto tempo. Anche Andre Agassi, attuale coach di Novak Djokovic che ieri ha annunciato di dover concludere la stagione anzitempo, sta provando a darle una mano. La canadese infatti dopo la stagione sull’erba dove ha perso ai primi turni di tutti i tornei che ha disputato, è volata negli Stati Uniti in direzione Las Vegas, dove ha raggiunto l’ex numero 1 del mondo per qualche sessione di allenamento in vista dei tornei sul cemento nordamericano in corso questa settimana.

Genie Bouchard and Andre Agassi at Red Rock Country Club in Las Vegas. pic.twitter.com/N7pq4O4WOB — AmazingGenie (@AmazingGenieB) July 23, 2017

“Mi sento fortunata e onorata di averlo in campo con me e provare a capire come funziona la sua mente”, ha detto Genie. “Vedo inoltre delle somiglianze tra quello che ha vissuto lui e quello che sto passando io: anche lui come aveva perso molte posizioni nel ranking, ma poi è riuscito a tornare al numero 1; penso che sia davvero impressionante e anche una fonte di ispirazione che mi fa credere che se possiedi quel livello dentro di te e lavori duramente puoi tornare a giocare come prima”. Dopo Wimbledon Bouchard ha detto di aver lavorato molto in palestra e che spera di “poter fare dei piccoli passi nella giusta direzione nei prossimi tornei”.