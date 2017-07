Scoiattolo d’oro a Dossena, Meloccaro e Patrese

Si è tenuta al Grand Hotel Savoia di Cortina D’Ampezzo la cerimonia di consegna dello Scoiattolo d’oro 2017

Il comitato organizzatore presieduto dalla Presidente del Country Club Paola Bergamo e dal Direttore degli Internazionali di Tennis Andrea Mantegazza, ha voluto rendere omaggio alla memoria di Chiarino Cimurri, indimenticato dirigente della Federazione Italiana Tennis e assiduo frequentatore della città di Cortina. Lo Scoiattolo d’Oro nasce come premio da donare ai personaggi dello sport, dello spettacolo e dell’imprenditoria che si sono contraddistinti per risultati e per valori trasmessi durante la carriera.

L’eclettico giornalista di SkySport Stefano Meloccaro ha da poco concluso il suo primo incontro da tennista professionista e sarà di nuovo impegnato in campo nella giornata di giovedì assieme a Giuseppe Dossena, ideatore della società di Mutuo Soccorso Cerchio Azzurro (patrocinata da Uefa, Coni, Federazione Italiana Atletica Leggera, Associazione Italiana Calciatori), in un incontro di esibizione a scopo benefico. Non è voluto mancare alla serata nemmeno il grande pilota di Formula 1 Riccardo Patrese, grande appassionato delle Dolomiti e amante di Cortina. Un saluto speciale è arrivato anche dal leggendario giornalista Gianni Clerici che, con un video pubblicato sul sito del torneo www.atpcortina.eu, ha voluto inviare un caro saluto alla memoria proprio di Chiarino Cimurri.

L’evento benefico di giovedì sera si avvalorerà di personalità di spicco nel mondo dello sport come il campione olimpico Igor Cassina, l’idolo ampezzano Kristian Ghedina e lo slalomista azzurro Cristian Deville. Una kermesse unica grazie alla presenza di grandi ospiti ed eventi collaterali che rendono questa edizione degli Internazionali di Tennis di Cortina ancora più speciale.