Un po’ di cosette simpatiche

Giovedì di una settimana un po’ anonima post Wimbledon, si giocano cinque tornei. Tre maschili (Gstaad, Atlanta e Amburgo) e due femminili (Bastad e Nanchang). Si gioca anche a Cortina, in uno dei Challenger italiani dalla location più esclusiva. Partiamo proprio dalla meta per turisti facoltosi, dove il placido Granollers si è lasciato andare a un’esternazione di rabbia piuttosto accentuata. Del resto giocava contro l’argentino Paz…

Ad Amburgo invece, ormai la controfigura del prestigioso torneo che fu, i protagonisti in campo non ci stanno a essere considerati di serie B. Quindi il piccolo Schwartzman e il mancino Stebe hanno deciso di giocare lo scambio dell’anno. Eccolo qui:

ONE OF THE POINTS OF THE YEAR, courtesy of @Dieschwartzman and @cedrikstebe.

👏👏👏#GOTC17 pic.twitter.com/ECW8ApgVb4

