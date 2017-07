WTA Bastad: Wozniacki vince a fatica. Fuori Suarez, Bertens si ritira

Wozniacki vince rimontando un break nel terzo set contro Golubic, Elise Mertens sconfigge Carla Suarez Navarro nel match più bello di giornata 7-5 al parziale decisivo. Kozlova vince senza storia con Mona Barthel, Kiki Bertens è costretta al ritiro prima di scendere in campo lasciando spazio alla qualificata Krejcikova

Erano in origine quattro i secondi turni programmati oggi a Bastad, ma il ritiro di Kiki Bertens prima della gara ha fatto sì che si siano disputate solo tre partite, con la qualificata ceca Krejcikova che si è aggiudicata un posto in quarti grazie proprio al ritiro dell’olandese.

Nel primo match in programma, si è assistito ad una partita tiratissima tra la t.d.s. 5 Carla Suarez Navarro e la belga Elise Mertens, con la belga che ha vinto 7-5 al terzo. Nel primo parziale Mertens è padrona del campo, non subisce le palle alte dell’avversaria e, con il pressing da fondo, va prima avanti 4-1 con due break, poi subisce un contro-break e salva anche delle palle del 4-4, prima di agguantare il 5-3 e poi il 6-3 strappando un’altra volta la battuta alla spagnola. Nel secondo set Mertens è un po’ meno incisiva e Suarez, con la propria solidità, si procura una chance di servire per il terzo set, ma subisce un break ai vantaggi (sul 5-4 e servizio per la spagnola). Il set si decide al tie-break, che vede la spagnola vincere per 7-2. Nel terzo set si vedono tre break, con la Mertens che sul 5-5 piazza due giochi consecutivi e così elimina la t.d.s. 5

A seguire scende in campo Wozniacki, t.d.s.1, che vince ma, come nel primo turno, non brilla contro la svizzera Golubic. La danese è debordante nel primo set, che vince per 6-2. Nel secondo tuttavia Wozniacki ha un vistoso calo e Golubic fa suo il parziale 6-2. Come nel primo turno, la danese subisce un immediato break e va sotto 2-0 nel terzo set. Wozniacki poi pareggia i conti sul 2-2. La terza frazione vede altri tre break, con il terzo, a favore della danese, arrivato nel decimo gioco, in cui Golubic serviva per rimanere nel match e, forse vittima della minor esperienza, scaglia un dritto largo sul secondo match-point per Wozniacki.

In chiusura di programma, l’ucraina Kateryna Kozlova sconfigge con un doppio 6-3 la tedesca Mona Barthel. Nel primo set, Kozlova si trova avanti 3-1, viene rimontata fino al 3 pari ma poi incamera 3 giochi consecutivi e, operando un break nel nono gioco, vince il set. Nel secondo l’ucraina sale 5-1, manca la prima opportunità di servire per il match ma sul 5-3 e servizio in suo favore porta a casa la partita. Il match si è deciso soprattutto sulla differenza di mobilità tra le due giocatrici e, come spesso accade su terra rossa, la più brevilinea (Kozlova) ha vinto.

I quarti del torneo svedese saranno Wozniacki-Kozlova, Mertens-Krunic, Krejcikova-Garcia e Siniakova-Sevastova. Sono ancora in gara le prime 3 teste di serie (Wozniacki, Sevastova e Garcia) e la n.7 (Siniakova), sorprendenti le corse di Krejcikova e Kozlova, che provengono dalle qualificazioni (anche se oggi la ceca si è avvantaggiata del ritiro dell’avversaria). Sono uscite oggi entrambe le giocatrici che avevano eliminato le giovani azzurre Paolini (sconfitta nettamente da Carla Suarez Navarro) e Martina Trevisan (che aveva perso da Golubic).

Risultati:

[1] C. Wozniacki b. V. Golubic 6-2 2-6 6-4

[Q]K. Kozlova b. M. Barthel 6-3 6-3

E. Mertens b. [5] C. Suarez Navarro 6-3 6-7(2) 7-5

[Q] B. Krejcikova b. [6]K. Bertens W/O