WTA Cincinnati: wild-card di lusso con Sharapova, Azarenka e Stephens

Le 4 wild-card del torneo in Ohio per il singolare femminile sono di grande prestigio: due ex N.1, una rientrante beniamina di casa e il giovane talento Marketa Vondrousova

Il torneo di Cincinnati in programma dal 14 al 20 agosto ha assegnato le wild-card per il tabellone del singolare femminile e ha scelto quanto di meglio era a sua disposizione: due ex N.1 mondiali e campionesse del torneo come Maria Sharapova e Victoria Azarenka, oltre alla rientrante Sloane Stephens che ha giocato a Wimbledon la prima partita dopo 11 mesi di assenza a causa di un infortunio al piede. Insieme a loro la diciottenne ceca di grande prospettive Marketa Vondrousova che ha conquistato quest’anno a Biel, il primo titolo WTA della sua giovanissima carriera. Maria Sharapova, che rientra già la prossima settimana a Stanford, ha conquistato il torneo nel 2011 mentre Azarenka si è imposta due anni più tardi. Entrambe affrontano la stagione estiva sul cemento americano con grande voglia di tornare a essere protagoniste dopo parecchi mesi di assenza sia pur per motivi molto diversi.

