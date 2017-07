Accadde oggi: Jana Novotna spezza il sogno olimpico di Monica Seles

28 luglio 1996: la giocatrice ceca rimonta sia nel primo che nel terzo rimonta la testa di serie N.1 che lottava per conquistare in casa la sua prima medaglia olimpica

Giocare le Olimpiadi in casa è un privilegio per pochi e Monica Seles si presenta alle Olimpiadi di Atlanta 1996 da prima testa di serie. Nei quarti di finale incontra un grande talento come Jana Novotna che non è esattamente famosa per la sua forza mentale. Eppure la giocatrice ceca sfodera una prestazione straordinaria recuperando uno svantaggio di 3-5 sia nel primo che nel terzo set finendo per vincere l’incontro per 7-5 3-6 8-6.

La Seles vede quindi interrompersi il sogno di conquistare la sua prima medaglia olimpica della carriera e non potrà far altro che rammaricarsi per le occasioni mancate.

Per Novotna invece una soddisfazione straordinaria: “Molti di voi giornalisti dicono che non sono abbastanza forte mentalmente nei momenti decisivi. In realtà pensavo di avervi smentito in passato ma oggi avevo tutto lo stadio contro a casa sua in un’occasione speciale come questa dove si gioca per una medaglia. Credo che sia una prova di grande carattere.”