Appuntamento da non perdere a Cortina con il nostro Ilvio Vidovich

In occasione del torneo Challenger, il nostro esperto di Mental Coaching terrà una conferenza sull'influenza dell'aspetto mentale nella performance sportiva

Domenica 30 luglio 2017 alle ore 10.30 presso il Tennis Country Club Cortina si svolgerà la conferenza (“Tennis e mental coaching, questo ex sconosciuto”) per atleti, allenatori, amatori, professionisti e appassionati, sull’influenza dell’aspetto mentale nella performance sportiva, in particolare nel tennis.

Con il mental coach Ilvio Vidovich si parlerà di obiettivi, di atteggiamento, di concentrazione, di gestione degli stati d’animo e di altri aspetti appartenenti alla sfera emotiva e di come lavorarci attraverso l’allenamento mentale. Verrà sottolineato come questo possa portare ad avere il giusto approccio negli allenamenti e in gara, al fine di raggiungere prestazioni di livello superiore, focalizzandosi anche su come sia importante saper comunicare efficacemente.

Relatore: Ilvio Vidovich – Personal coach, ha conseguito un Master in Coaching, una specializzazione in Sport Coaching e tre livelli di specializzazione internazionale in NLP (Programmazione Neuro Linguistica). Istruttore FIT e PTR. Collaboratore di lunga data di Ubitennis.

Questi gli articoli scritti da Vidovich per Ubitennis sul tema del Mental Coaching:

Domani mattina inoltre, prima delle semifinali, si svolgerà la prima edizione del “torneo dei giornalisti”. Un appuntamento che vuole diventare un must degli internazionali di Tennis di Cortina e che si avvalorerà della gradita presenza, tra gli altri, proprio del nostro Ilvio Vidovich, vincitore del torneo dei giornalisti a Umago una settimana fa.