ATP Amburgo: il tennis nel giorno del lutto, i due Mayer in semifinale

In una giornata in cui il tennis passa in secondo piano si sono svolti i quarti ad Amburgo, che oggi piange la vittima dell'assassinio di Fuhlsbuettler Strasse. Le semifinali saranno due derby, uno argentino (L. Mayer-Delbonis) e uno tedesco (Kohlschreiber-F. Mayer)

Giornata di quarti di finale ad Amburgo, torneo che vanta una grande storia (la prima edizione, riservata esclusivamente ad atleti tedeschi ed austriaci, risale addirittura al 1892) ma che ormai ha perso molto del proprio fascino agonistico (nel 2009 è stato declassato da Masters’1000 preparatorio al Roland Garros a torneo 500 post-Wimbledon e da allora il campo partecipanti è andato via via impoverendosi), tanto è vero che oggi c’erano solo due delle 8 teste di serie del torneo impegnata, Karen Khachanov, n. 3 del seeding., e Diego Schwartzman, t.d.s. 6.

Il primo incontro di giornata ha visto impegnati proprio il NextGen russo e Federico Delbonis. L’incontro si è deciso al terzo set e ha visto l’argentino prevalere. Nel primo set vince Delbonis 7-5. Khachanov non gioca al massimo delle proprie possibilità e spesso va fuori giri col dritto. Delbonis va avanti 4-2 ma subisce nel game successivo il contro-break. Il parziale si decide al dodicesimo gioco, quando Delbonis gioca con esperienza e riesce a far colpire sempre la cosiddetta “palla in più” all’avversario, così Khachanov accumula gratuiti e perde la battuta. Nel secondo parziale Khachanov trova consistenza e concentrazione e soprattutto riesce ad incanalare gli scambi sui binari della rapidità e della potenza. Khachanov si aggiudica così la frazione 6-3, sigillando il set con il secondo break di vantaggio e concedendosi così quello che per molti è il vantaggio di servire per primo nel parziale decisivo. Nel parziale decisivo, tuttavia, il russo parte decisamente scarico e si lascia anche prendere dalla rabbia, andando sotto subito 2-0 e rischiando anche il 3-0 pesante (sul 2-0 per Delbonis, Khachanov annulla delle palle break). Delbonis in seguito ha anche lui un calo e dal 3-1 si fa rimontare fino al 3-3. La partita resta on-serve per altri due game, fino a quando Khachanov ha un altro calo al servizio e subisce un break che si rivela decisivo. Delbonis poi tiene il servizio e vince così 7-5 3-6 6-4.

La bandiera bianco-celeste sventola vittoriosa anche nel secondo match di giornata. La partita vedeva opposti Leonardo Mayer e Jiri Vesely, con l’argentino che si qualifica per le semifinali in due set. Il primo set è fortemente orientato dai servizi, si vede appena una palla break in tutto il parziale (sul servizio del ceco), palla break che viene annullata così il set si decide al tie-break. Mayer si dimostra più cinico e si aggiudica il tredicesimo gioco 7-4. Il secondo set è di tutt’altro stampo, si vedono 7 break in 9 giochi ed è ancora Mayer, in questo bailamme di break e contro-break, ad uscire vincitore per 6-3.

L’Argentina perde il proprio primo atleta nella terza partita in programma. Nello scontro tra Philipp Kohlschreiber e Nicolas Kicker, infatti, è il giocatore di casa a prevalere, in un match molto combattuto. Kicker ha un avvio shock e va subito sotto di due break; Kohlschreiber mantiene i due break di vantaggio fino al 5-2 e servizio in suo favore, ma poi anche lui esce mentalmente dal campo e perde per due volte consecutive il servizio, mancando anche un set-point sul 5-4 40-30. Il parziale si decide al tie-break, in cui Philipp vince per 8-6, dopo aver mancato un altro set-point sul 6-5 del tredicesimo gioco. Nel secondo set si vede un solo break, a favore di Kicker, nel nono gioco, con l’argentino che poi in un lungo decimo gioco tiene la battuta e porta il match al terzo. Nell’avvio della terza frazione il match sembra anche questo prendere la rotta di Buenos Aires, con Kicker che va avanti di un early break, ma poi viene raggiunto sul 2-2. Si assiste ad un altro scambio di break, con Kohlschreiber che va avanti 4-2 ma si vede immediatamente dopo strappare la battuta. La partita si decide al decimo gioco, con Kicker che subisce la pressione di servire per rimanere nel match e subisce un break che gli costa il match.

Si assiste ad un altro scontro tra un tedesco ed un argentino in chiusura di programma. A scontrarsi, Florian Mayer e Diego Schwartzman. A prevalere è stato il tedesco, in un’altra partita che si è protratta fino al terzo set. Nel primo set Florian Mayer opera due break, uno nel quarto ed uno nell’ottavo gioco, vincendo 6-2 e soprattutto concedendo le briciole al servizio e mettendo a segno un ottimo 2/3 nelle palle break. Il secondo set ha identico risultato, ma in favore dell’argentino, che dopo aver salvato due palle break consecutive nel secondo gioco incamera due break consecutivi e tiene il servizio nell’ottavo gioco. Il terzo set vede 5 break in nove giochi. Mayer inizialmente va in vantaggio 3-0 con un break, poi dal 3-1 in favore del tedesco si vedono quattro break consecutivi. Si giunge così al 5-3 e servizio in favore dell’estroso giocatore teutonico, che nel momento di servire per il match vacilla, concedendo due palle break, ma infine chiude al primo match-point.

Risultati:

