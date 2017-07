Ivanovic: “Mi identifico con quello che sta passando Djokovic”

L'ex tennista serba rivede se stessa in quello che sta capitando a Djokovic: "Anche io ho sentito un grande vuoto dopo aver vinto il Roland Garros"

Sono passati due giorni dal 26 luglio di Djokovic, giornata durante la quale il serbo ha annunciato una pausa dal tennis, e già sono arrivate le prime reazioni e i primi commenti di suoi colleghi illustri. La prima a mostrare supporto per il suo connazionale è Ana Ivanovic che non molto tempo fa aveva fatto un annuncio simile, ma con la differenza che non sarebbe mai tornata in campo. L’ex-numero 1 del mondo, in un’intervista rilasciata a Sport Illustrated ha cercato di trovare delle similitudini tra quanto da lei vissuto e quello che sta passando il suo amico di infanzia Novak.

“Mi identifico molto con quello che è successo a lui, perché anche io ho sentito un grande vuoto dopo aver vinto il Roland Garros ed essere diventata numero uno nel 2008, all’età di 20 anni. È stato molto difficile per me trovare la forza e la motivazione nei mesi successivi.” La ventinovenne di Belgrado ha poi aggiunto: “per me è difficile parlare di Novak perché è qualcuno che conosco molto bene, ma credo che fosse emotivamente svuotato per poter completare il Grande Slam dopo il Roland Garros del 2016. Voleva quel titolo così tanto che ha lavorato esclusivamente per quello e poi si è ritrovato senza energia e senza la stessa forza che aveva all’inizio”.

Infine Ivanovic ci tiene a sottolineare anche il coraggio nella scelta fatta da Djokovic. “Ci sono stati momenti nella mia carriera in cui avrei dovuto fare lo stesso, fermarmi un po’, invece di trascinare la situazione. Possiamo vedere come sono andate le cose con Roger…”.