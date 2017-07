La WTA torna in streaming

Anche il circuito femminile torna ad avere un servizio streaming: la WTA TV

La WTA annuncia il lancio del proprio servizio streaming per seguire i match del circuito femminile e prende il nome di WTA TV. I vantaggi che si avranno sono: la possibilità di vedere gli incontri in HD, potersi connettere da più dispositivi mobili, poter mettere in pausa e rivedere quanto già accaduto, e anche guardare più match contemporaneamente. Un’altra importante caratteristica è che gran parte dei match trasmessi saranno accompagnati da una cronaca in lingua inglese.

Ricordiamo che fino allo scorso anno era possibile seguire sia le partite della WTA che dell’ATP con lo stesso abbonamento al servizio online TennisTV, ma a causa di divergenza contrattuali l’accordo era stato interrotto. Molti appassionati di tennis rimasero un po’ stupiti quando fu annunciato che non ci sarebbe più stato un unico servizio di streaming, e il tour maschile trovò subito un rimedio facendo partire il proprio servizio a gennaio di quest’anno. L’amministratore delegato della WTA Steve Simon invece a fine marzo aveva fatto la sua previsione dicendo che “non penso che ci vorranno più di sei mesi,” e ha avuto ragione lui. I prezzi dell’abbonamento sono di € 8.93 al mese, mentre se si decide di pagare un’unica rata annuale si devono spendere € 67.05. Ricordiamo inoltre che è possibile interrompere l’abbonamento in qualsiasi momento. Se pensate che la stagione stia volgendo al termine e non ci sia molto ancora da vedere, il sito della WTA ci tiene a sottolineare che se si decide di accedere al servizio ora ci sono ancora più di 1000 match che verranno trasmessi e a partire del 2018 saranno più di 2000, senza contare poi un archivio contenente higlights dei match più importanti. I tornei inclusi nel pacchetto della WTA TV sono: i Premier, gli International, quelli del WTA 125K Series, e sono incluse anche le BNP Paribas WTA Finals di Singapore (per un totale di 61 eventi nell’arco di un anno).