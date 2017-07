Mirka, la Musa di Roger… lo ispira e lo marca stretto

La Musa di Roger

È brocardo usato spesso

quando regna vero amore,

dietro uomo di successo

c’è una donna di spessore.

Anche Roger ha confermato

“A mia moglie devo molto

son migliore e maturato

io il mio fiore l’ho già colto!”.

Se per Dante fu Beatrice

come Laura per Petrarca

Mirka è musa ispiratrice

di chi a tennis è già monarca.

Segue ancor ogni conquista,

di applaudire non si stanca

orgogliosa dell’artista

e anche del..suo conto in banca.

Ma lo ha certo ripagato,

ha lasciato tennis ed orpelli

oltre al cuore gli ha donato

i dolcissimi gemelli.

Organizza la gran corte

da Regina illuminata

così il Re è sempre più forte

come buon vino d’annata.

Ma non è tutto uno spasso,

Roger è assai desiderato

va seguito passo, passo

e ben stretto va marcato.

Anche a Wimbly, dopo cena,

quale annosa tradizione

la Garbine, che è in gran vena,

vuol ballare col campione.

Mirka il colpo sa parare

e le dice sul più bello

“Prendi il piatto e lascia stare

o te lo infilo… per cappello!!”.