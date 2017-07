Pat Cash è cauto: “Il ritorno di Djokovic non sarà come quello di Federer”

L'ex-tennista australiano rilascia delle dichiarazioni su Djokovic e sulle sue possibili condizioni al momento del suo ritorno in campo

Il campione di Wimbledon Pat Cash, parlando alla stazione BBC Radio 5, ha commentato la scelta fatta da Djokovic di stare lontano dai campi fino a fine anno. L’australiano penso che il serbo, così facendo, “si rinfrescherà i pensieri, ritroverà il suo entusiasmo, e tornerà più forte di prima. Sappiamo tutti quanto sia un duro e un gran atleta; vogliamo vederlo di nuovo giocare.” L’ex-tennista australiano ha cercato anche di entrare più in dettaglio facendo delle considerazioni sulle condizioni fisiche di Nole. “Può sembrare una cosa ovvia per un giocatore di tennis avere il gomito del tennista e non c’è letteralmente nessuna cura per questo problema, richiedere solo tempo, di solito circa un anno o giù di lì, per risolverlo. E probabilmente questo è ciò che i dottori gli hanno ordinato, prendere tempo. Dopo tanti anni incredibili, il 2017 è stato il più povero per lui”.

Un anno e mezzo fa il cinquantaduenne fece delle previsioni su Federer dicendo che sarebbe tornato a vincere uno Slam. Per quanto riguarda Djokovic invece sembra essere più cauto. “Ci vorrà molto tempo affinché tornerà alla sua intensità. Non sarà come Roger Federer, che ha vinto degli Slam subito dopo il suo ritorno. Ma Novak ad un certo punto durante l’anno prossimo tornerà a giocare bene di nuovo. Lo stile di Djokovic è molto simile a quasi tutti gli altri nel circuito, ma lui è solo un po’ più allenato fisicamente, un po’ più flessibile, e un po’ più solido mentalmente. Probabilmente in questo periodo ha perso due di queste tre qualità principali, ma sarà molto perspicace e si vuole assicurare di essere pronto quando tornerà.”